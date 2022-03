Nye satellittbilder viser store ødeleggelser i Sumy

Bildene fra satellittselskapet Maxar viser byen Sumy før og etter krigens ødeleggelser. Bildene er tatt 18. juli 2021, og 14. mars 2022. Det amerikanske selskapet sier at bildene viser betydelig skade på boliger og sivil infrastruktur.

ØDELEGGELSER: Etter tre uker i krig har store deler av den ukrainske byen Sumy blitt ødelagt. Russisk luftangrep har ødelagt et bolighus i byen. En bygning i Sumy-regionen ødelagt av luftangrep. Krater etter bombeangrep i byen Okhtyrka i Sumy-regionen. Ukrainsk varmekraftverk i byen Okhtyrka i Sumy-regionen.

Sumy ligger rundt 48 kilometer fra den russiske grensen, og var en av de første byene som ble angrepet av russiske styrker, skriver Al jazeera.

Byen har vært under flere luftangrep fra russiske styrker. Den 8. mars hevdet ukrainske myndigheter at 21 sivile, inkludert to barn, ble drept i russiske luftangrep.

Over 3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russlands invasjon startet. Rundt 1,4 millioner av dem er barn.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert 17.03

Missil styrtet i boligblokk i Kyiv

Også hovedstaden Kyiv er hardt rammet av luftangrep. Et menneske skal ha omkommet og tre skadd da et russisk missil ble skutt ned over den ukrainske hovedstaden Kyiv rundt klokken 5 torsdag morgen, melder Reuters.

Vrakrestene fra missilet traff en 16-etasjers boligblokk, ifølge de ukrainske nødetatene. Brannen som oppsto er slukket. 30 beboere er evakuert.

Invasjonen skal ha stagnert

Når krigen går inn i sin fjerde uke, hevder britisk eteretsning at den russiske invasjonen av stagnert på alle fronter, de skriver og at russiske styrker har lidd store tap, og har gjort minimalt med framgang de siste dagene, skriver Reuters.

Amerikansk etterretning mener at over 7000 russiske soldater har falt i Ukraina siden krigen startet, skriver den amerikanske avisen The New York Times.

Tallet oppgis å være et konservativt anslag. I tillegg skal mellom 14.000 og 21.000 soldater være skadet. Den russiske styrken skal være på rundt 150.000 soldater.