Nye luftangrep mot flere byer i Ukraina i natt

Flere mennesker, deriblant barn, skal være drept i russiske luftangrep mot byen Sumy øst for hovedstaden Kyiv, ifølge en ukrainsk tjenestemann.

Nyhetsbyrået AFP melder at minst ni er drept av bombeangrep i Sumy i natt.

– Jeg gjemmer meg ikke

En video av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mandag kveld viser statslederen som forteller at evakueringsrutene er minelagt. Han mener rutene er ren propaganda for at det russiske apparatet skal fortelle at de hjelper befolkningen.

Zelenskyj på presidentkontoret

– Mandag er en tøff dag. Vi har en krig i landet, så hver dag er mandag, sier presidenten.

Zelenskyj lover at han ikke gjemmer seg, men derimot er på plass i hovedstaden for å kjempe.

KJEMPER: Volodymyr Zelenskyj blir i hovedstaden for å forsvare landet. Dette bildet er fra forrige uke. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Han oppgir adressen hvor kontoret hans er og insisterer på at de skal jobbe for samtaler om fred og fortsette deres patriotiske krig.

– Jeg bor her i Kyiv, ved gaten Bankova. Jeg gjemmer meg ikke og er ikke redd for noen, sier presidenten.

Ukrainas president oppgir at han har skrevet under på et dekret som hjemkaller alle ukrainske soldater som er utplassert som fredsbevarende styrker i FN.

Han beordrer også at ukrainsk utstyr som inngår i FNs fredsbevarende operasjoner verden over, blir sendt hjem til Ukraina, melder landets nyhetsbyrå Ukrinform.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

– Tunge våpen

I Sumy og Okhtyrka, som ligger øst i landet nær den russiske grensen, falt det bomber i boligområder, ifølge den regionale lederen Dmytro Zhivitsky som skriver om dette på Facebook.

Bomber traff også oljelagre i Zjytomyr og nabobyen Tsjerniakhiv, vest for Kyiv, ifølge nyhetsbyrået AP, mens ordfører Anatol Fedoruk i Kyiv-forstaden Bucha melder om artilleriild, ifølge NTB.

– Vi kan ikke engang samle inn likene fordi beskytningen fra tunge våpen ikke stopper, verken dag eller natt, sier han.

IRPIN: En ukrainsk soldat i front og sivile som evakuerer Irpin, utenfor Kyiv som evakueres over en ødelagt bro. Bildet er tatt mandag. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– Hunder river likene i stykker i bygatene. Det er et mareritt, sier han.

For å stoppe de russiske styrkene trenger Ukraina også luftvåpen.

Vil støtte Polen ved jagerfly-leveranse

På en rullebane nær den ukrainske grensen har et tosifret fly ankommet hver dag for å levere tonnevis med vestlig militærhjelp til det invaderte landet. Norge har levert 2000 panservernraketter av typen M72.

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace sier Storbritannia vil støtte Polen dersom landet leverer jagerfly til Ukraina.

Han advarte samtidig om at dette kunne plassere Polen «i skuddlinjen» til Russland.

Polen har i dag 27 russiskproduserte MIG-29 jagerfly, ifølge militærtidskriftet Janes.

Disse flyene kan raskt tas i bruk av ukrainske piloter ettersom de har trening i å fly dem.