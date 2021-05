Israelske busetjarar og palestinarar som fryktar at dei skal miste heimane sine i Sheikh Jarrah-nabolaget, kasta stein og stoler på kvarandre inntil politiet greip inn og arresterte sju personar.

Israelsk høgsterett kjem måndag med ei rettsavgjerd om ei gruppe israelarar har rett til å overta heimane til fire palestinarar.

Israelarane hevdar at familiane deira mista eigedommane under krigane rundt skipinga av Israel i 1948. Dei palestinske familiane har lagt fram dokumentasjon på at dei kjøpte eigedommane av jordanske styresmakter som styrte Aust-Jerusalem frå 1948 til 1967. Palestinarane tapte i ein lågare domstol.

Nektar å flytte

– Dette er palestinsk jord. Vi som innbyggjarar i nabolaget kan ikkje godta at dette er jorda deira. Dette er jorda vår, sa 77 år gamle Nabeel al-Kurd, ein av dei som blir trua med å bli kasta ut.

Yehonatan Yosef, ein av dei israelske aktivistane, skulda palestinarane for å avvise alle kompromiss.

– Det er problema deira, sa han. Han gjorde det klart at dei jødiske familiane kan gjere kva dei vil med eigedommane dersom avgjerda i høgsterett går i favøren deira.

Onsdag vart 22 palestinarar såra i samanstøytane i nabolaget. Det har vore ei rekkje slike konfliktar om hus og eigedom dei siste åra i Sheikh Jarrah-nabolaget, som ligg rett utanfor murane til gamlebyen.

I slutten av april var det og valdelege samanstøytar. Minst 105 palestinarar skal ha blitt skadde i samanstøytar med israelsk politi i Jerusalem, meldte helsepersonell frå Raude halvmåne. Ifølgje israelsk politi vart 20 politifolk skadde.

FN-topp ber Israel stoppe riving

FNs Midtausten-utsending Tor Wennesland seier at utviklinga «i samband med utkastinga av palestinske familiar i Sheikh Jarrah og andre nabolag i det okkuperte Aust-Jerusalem, er urovekkjande».

– Eg oppmodar Israel til å stanse rivinga av hus og utkastingane i tråd med forpliktingane i folkeretten, sa han.

Israel erobra Aust-Jerusalem saman med resten av Vestbreidda i 1967 og annekterte så byen, noko som ikkje er anerkjent av det internasjonale samfunnet.