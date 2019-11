Nye problemer for Boeing kan forsinke amerikansk romprogram

Under en test mandag ettermiddag feilet en av fallskjermene til Starliner. Det kan bety ytterligere forsinkelser i programmet som skal få amerikanere opp i rommet igjen fra amerikansk grunn.

USA greier ikke nå å sende mennesker ut i rommet. Nasjonen som kom først til månen for 50 år siden, er helt avhengige av russerne. Amerikanske astronauter betaler dyrt for å sitte på med russiske Sojus-romfartøy.

Løsningen er å lage nye amerikanske romfartøy. Tre slike fartøy er nå under uttesting. Boeing har ansvaret for Starliner, SpaceX har Crew Dragon og Nasa sysler med Orion. Alle er voldsomt forsinket.

BEGYNTE BRA: I de første sekundene av testen fungerte alt. Motorene som skal skille romfartøyet Starliner fra bæreraketten tente som de skulle. Det var egentlig det som skulle testes. Foto: Nasa

Kritisk test

Det Boeing skulle vise mandag, var at romfartøyet kunne komme seg trygt vekk fra en rakett som fikk en feil. Den testen gikk som planlagt, men da Starliner skulle lande, ble bare to av de tre fallskjermene løst ut.

– Alt ser ut til at vi hadde en vellykket test i dag, sa Jessica Landa fra Boeing noen sekunder etter landingen.

KAN HA BLITT ETSET VEKK: Røyken i bildet er fra dinitrogentetraoksid – N2O4 – som gir oksygen til rakettmotorene. Det blir dumpet ut av romfartøyet før nødlanding, og kan ha medvirket til at én av fallskjermene sviktet. Foto: Nasa

Teknisk sett hadde Landa rett, blir det poengtert i romfartsforumet r/space på Reddit. Fallskjermene var ikke en del av dagens test.

Dette er også budskapet til lederen for Starliner-programmet, John Mulholland i en pressemelding fra Boeing.

– Å teste nødprosedyrer er meget komplisert, og i dag viste våre medarbeidere at romfartøyet vil sørge for at besetningen er trygg selv under noe så usannsynlig som rakettfeil, sier Mulholland.

Boeing får kritikk i sosiale medier for det som blir kalt villedende pressemeldinger.

TO FALLSKJERMER: Starliner fra Boeing lander tungt, men besetningen skal kunne overleve. Røyken som svever mot romfartøyet er den giftige og sterkt etsende N2O4. Til stede er også det fargeløse, men kreftfremkallende stoffet hydrazin som brukes som drivstoff. Foto: Nasa

Ville ha overlevd

Starliner er konstruert for å kunne lande selv om én av fallskjermene ikke fungerer. Det som blir poengtert i romfartsforum etter testen, er at dersom du ikke vet hva som gikk galt, så kan du ikke være sikker på at to fallskjermer vil feile neste gang.

Med bare én fungerende fallskjerm, vil ikke besetningen overleve landingen.

– Det er sannsynlig at Nasa kommer til å bruke tid på å studere denne feilen nøye for å finne ut hva som gikk galt, skriver den anerkjente romfartsjournalisten Eric Berger.

MENNESKENE: De er livene til de første astronautene som skal opp med romfartøyet Starliner det dreier seg om. Fra venstre: Nicole Mann, Josh Cassada, Eric Boe, Suni Williams og Chris Ferguson. Foto: Robert Markowitz / Nasa

Under tidspress

Boeing anslo da de fikk kontrakten fra Nasa at de ville kunne levere et ferdig produkt i 2015. Etter det har det kommet en lang serie med utsettelser.

Planen før mandagens test var at det første romskipet med mennesker skulle sendes opp i begynnelsen av neste år.

Den nærmeste konkurrenten til Boeing, SpaceX, har også hatt omfattende problemer med sine fallskjermer. Nå melder selskapet at de har gjennomført 13 tester av skjermene uten problemer, og at de er i rute. Målet er å sende opp de første menneskene tidlig neste år.

SpaceX

En annen utfordring for SpaceX, er at romfartøyet deres eksploderte under en test tidligere i år. Både Nasa og SpaceX skal nå ha fått full forståelse for hva som gikk galt, og systemet som sviktet er bygd om.

Onsdag denne uken skal SpaceX teste kapselen og det ombygde systemet. Går den testen etter planen, så er selskapet klar for det neste, som er en meget komplisert test.

23. november eller senere vil SpaceX prøve ut det som kalles avbrudds-systemet under en ekte oppskytning. De vil bruke en Falcon 9-rakett. Målet er å skille romfartøyet fra raketten 88 sekunder etter oppskytning. Da er de aerodynamiske kreftene størst, og en vellykket operasjon mest vanskelig.

Går også den testen etter planen, og Nasa godkjenner fallskjermene under en intern høring i desember, så skal SpaceX være klare for å sende opp mennesker.