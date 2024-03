Det SpaceX sendte opp fra basen i Texas består av to biter. Den største er en rakett som heter Super Heavy. Den dytter romskipet Starship under den første delen av ferden. Starship bruker så sine egne motorer for å komme i riktig bane for ferden.

Super Heavy greide ikke å demonstrerte en kontrollert landing på jorden etter at den hadde gjort jobben. Den kom ut av kontroll kort tid før landingen skulle skje.

Starship gjennomførte brenningen av motorene slik at den kom opp i riktig hastighet. Omtrent femti minutter etter start vil den styrte i havet.

ENORME KREFTER: En tegning av en tenkt Starship under tilbakevending til jorden. Møtet med atmosfæren er så brutalt at skipet trenger et varmeskjold. Foto: SpaceX

Målet er å demonstrere at varmeskjold og kontrollflater fungerer. Varmeskjoldet er aldri tidligere testet.

Bedre enn før

To ganger tidligere har ingeniørene i Boca Chica forsøkt seg. Hver gang har både bæreraketten og romskipet eksplodert.

Testene ble likevel beskrevet som vellykkede.

HAVNER HAVET: Starship vil bremse ned når den passerer Afrika. Det vil føre til at den styrter i havet vest for Australia. Det vil skje 50 minutter etter start. Foto: Marco Langbroek

Nesten alt bra

Denne gangen kom SpaceX mye nærmere å gjennomføre alle testpunktene.

Det ble ikke gravd et stort hull under startrampen

Utstyret på bakken ble ikke skadet

Naturen i nærheten ble ikke forurenset

Motorene i bæreraketten eksploderte ikke

Raketten mistet ikke muligheten for kontrollert ferd

Starship ble ikke sittende fast på bæreraketten

Raketten eksploderte ikke.

Alt det, og en god del mer, skjedde under det første forsøket.

Denne gangen feilet ikke motorene i bæreraketten katastrofalt da den skulle bremse opp etter å ha skilt vekk Starship.

Starship eksploderte ikke rett før den skulle slå av motorene.

Det var de negative høydepunktene fra det andre forsøket.

FØRSTE FORSØK: Elon Musk i kontrollsenteret til SpaceX. Dette er fra det første forsøket. Bildet er tatt da det var klart at det ikke gikk som planlagt. Foto: SpaceX

Målet med det hele

SpaceX har som grunnleggende mål å bygge en koloni på planeten Mars.

Det målet har Elon Musk-selskapet hatt i 22 år. For å få til det, må de ha mye penger.

De må også bruke pengene riktig. Der det er mest penger å spare er oppskytningen fra jorden. SpaceX sparer penger ved å bruke raketter og romfartøy på nytt.

Planen er å lande bæreraketten slik at den kan brukes kanskje flere hundre ganger. Starship skal etter endt ferd også lande for å brukes igjen.

ENESTE MULIGHET: For at Nasa skal greie å lande mennesker på månen igjen, må de bruke Starship. Foto: SpaceX/Nasa

Dårlig tid

Klokken tikker for SpaceX. Selskapet må få systemet til å virke.

Det er med et Starship at amerikanerne skal nå månen igjen. Nasa skal sende besetningen til bane rundt månen ved å bruke raketten SLS og romfartøyet Orion.

For å plassere astronautene på overflaten, må de bruke utstyret til SpaceX. I bane rundt månen flytter de seg fra Orion og over til Starship.

Artemis 3-ferden skal etter planen skje i september 2026. Det er en plan som det knyttes mye tvil til.

Uansett er det mye, veldig mye, som skal gå bra før SpaceX kan levere på kontrakten med Nasa.