SpaceX tester nytt fartøy – oppskytingen betegnes som vellykket

Tidlig lørdag morgen skjøt Elon Musks selskap SpaceX opp sin romrakett Falcon 9. Målet er ISS (Den internasjonale romstasjonen).

Oppskytingen er en test av USAs nye persontransport Crew Dragon som blir utviklet av SpaceX med støtte fra NASA. USA planlegger nye bemannede romferder, etter et opphold siden 2011.

Litt etter opplyste SpaceX at alt gikk som det skulle da kapselen ble skilt fra raketten.

Dragon-kapselen skytes opp Kennedy Space Center i Florida. Passasjeren er i første omgang en testdukke fylt med avanserte sensorer. Foto: JIM WATSON / AFP

Testdukke om bord

Romfartøyet er bygget for å frakte astronauter, men denne gangen er det bare en testdukke om bord. Den har fått navnet «Ripley» og er oppkalt etter heltinnen i Alien-filmene.

Oppskytingen er en test før en bemannet ferd etter planen skal gjennomføres i juli.

Crew Dragon er ventet å nå fram til Den internasjonale romstasjonen (ISS) søndag. Her skal kapselen være i fem dager før den sendes tilbake til jorda og lander i Atlanterhavet.

NASA regner ikke med at prøveturen skal gå uten problemer. Målet er imidlertid å høste viktige erfaringer før to NASA-astronauter spenner seg fast i romkapselen for en bemannet prøvetur, kanskje så tidlig som i juli.

Futuristisk

Interiøret i romkapselen bærer bud om at det meste er nytt – alt er hvitt og strømlinjeformet. Touchskjermer erstatter panelene og bryterne som preget romfergens cockpit.

SpaceX tester et nytt fartøy i dag. Den skytes opp fra kennedy Space Center i Florida.

Borte er de omfangsrike, oransje romdraktene, Ripley er kledd i en testutgave av en hvit, tettsittende drakt med svarte detaljer, og matchende hjelm og hansker.

Til og med brua som astronautene bruker for å komme seg om bord på utskytingsrammen har fått en fullstendig makeover.

Den åpne konstruksjonen av stålrør og gitter er borte, og erstattet av en futuristisk, lukket konstruksjon – med klimaanlegg.

– Astronautene er glade for at den er lukket, og vi forsøker å holde myggen ute. Dette er Florida-mygg, den kommer seg inn over alt, sier Kathy Lueders, leder for NASAs avdeling for privatdrevne, bemannede ferder.

Prøveturen med SpaceX' nye kapsel skal etter planen vare i seks dager. Søndag skal kapselen kobles sammen med Den internasjonale romstasjonen.

Vel framme der skal ISS-mannskapet gå om bord og hente ut forsyninger, før de fyller fartøyet med forskningsmateriell og utstyr som skal returnes til jorda. Den 8. mars kobles kapselen løs og skal etter planen lande med fallskjerm i Atlanterhavet.

Førstemann til flagget

SpaceX skal deretter forsøke seg på en bemannet ferd i juli. Klarer de det, vil de slå konkurrenten Boeing, som er i ferd med å gjøre klar sitt Starliner-fartøy.

Boeing har planlagt den første, ubemannede Starliner-ferden i april, og en bemannet tur med tre astronauter tidligst i august.

Selskapet som kommer først til ISS med et bemannet fartøy, vinner et lite amerikansk flagg som ble etterlatt på ISS av det siste romfergemannskapet i 2011.

NASA-astronaut Doug Hurley og Boeing-astronaut Christopher Ferguson, som begge var med på romfergeturen for åtte år siden, skal være med på å teste de nye romkapslene – Hurley i Crew Dragon, og Ferguson i Boeings Starliner.

Russland

Etter at USA la ned programmet rundt sine romferger i 2011 har Russland hatt monopol på og frakte romfarere til og fra ISS, noe som har blitt kostbart for NASA.

Det har vært et sårt punkt for amerikanerne å ha vært avhengig av russerne, til tross for at romfart ofte trekkes fram som et av de mest vellykkede samarbeidsprosjektene mellom USA og Russland.

Siden har SpaceX og Boeing fått kontrakt på å ta over persontrafikken til ISS. Boeings persontransport CST-100 Starliner ska prøveflys i april. Selskapene konkurrerer nå om å være først.

NASA har også sitt eget prosjekt, romkapselen Orion, som ble testet uten mannskap i 2014. Det er særlig utviklet med tanke på lengre romferder, med Mars som et mål i det fjerne.