Nye lover kan gjøre abort nesten umulig i store deler av USA

Den folkevalgte forsamlingen i Louisiana er halvveis gjennom behandlingen av en lov som er nesten lik lover som er vedtatt i Mississippi og i Georgia, som gjør abort ulovlig etter at de første hjerteslagene kan registreres.

Det kan skje når en kvinne er rundt seks uker på vei, ofte lenge før hun selv er klar over at hun er gravid.

Også Alabama er i gang med å vedta en lignende lov. Ohio og Kentucky har allerede innført slike lover, og den republikansk-ledede forsamlingen i Missouri har en til vurdering.

Det betyr at myndighetene i store deler av Sørstatene og Midtvesten praktisk talt har eliminert adgangen til abort i sine delstater.

Deres håp er at USAs nå stadig mer konservative høyesterett godkjenner de nye lovene og dermed setter en stopper for den grunnlovsfestede retten til abort i USA.

Håp og fortvilelse

– For USAs abortmotstandere er dette store seire. Og jeg tror dette reflekterer håpet vi har fått etter endringene i høyesterett og med en abortmotstander til president, sier Sue Libel som leder delstatens gren av anti-abort-gruppa Susan B. Anthony List. .

Men for tilhengerne av selvbestemt abort er trenden illevarslende.

Diane Derzis, som er eier av Mississippis eneste abortklinikk, sier at situasjonen er mørkere enn noen gang før.

– De lukter blod, og det er derfor de gjør dette, sier hun.

Allerede har Mississippi en lov som pålegger abortsøkende en 24-timers venteperiode. Det betyr at de må reise to ganger til klinikken, hvilket kan bety reiser over lange avstander.

Andre delstater har lignende lover, og fem stater foruten Mississippi – Kentucky, Missouri, North Dakota, South Dakota og West Virginia, har bare én lovlig abortklinikk.

Setter sin lit til høyesterett

De siste forsøkene på å forby abort er det klareste angrepet på abortretten på flere tiår.

Lovgiverne som står bak de nye lovene, legger ikke skjul på at deres mål er å utløse anker fra aborttilhengere slik at sakene ender i høyesterett, som da til slutt opphever Roe v. Wade-kjennelsen fra 1973 som åpnet for å legalisere abort.

Slike ankebehandlinger har allerede startet.

21. mai går Derzis' advokater i retten for hindre at Mississippi-loven trer i kraft 1. juli, og i Kentucky er loven stilt i bero av en dommer etter at borgerrettsgruppa ACLU gikk til retten for å stanse den.

Advokater for aborttilhengerne og abortklinikkene venter at dommere stanser iverksettelsen av de nye lovene de fleste steder mens ankene behandles, en prosess som kan ta årevis.

– Disse lovene er åpenlyst grunnlovsstridige, sier Elisabeth Smith. som er advokat for et senter for abortrettigheter i Mississippi.

Rammer fattige mest

Om lovene trer i kraft, vil de ha store konsekvenser først og fremst for kvinner som er fattige og mangler penger til lange reiser.

De kan ty til andre måter å abortere på, for eksempel ved å kjøpe abortpiller på nettet, sier Lisa Haddad, som er medisinsk direktør ved en klinikk i Atlanta.

Andre vil måtte bruke både tid og penger for å kjøre eller fly over flere delstater for å ta lovlig abort.

Forsøk på å innføre strengere abortlover har imidlertid også slått feil i flere republikansk-ledede delstater i år.

Blant dem er Texas der republikanerne tapte terreng ved det siste valget og er bekymret etter at retten underkjente flere strenge lover tidligere. Også i Florida, South Carolina, Tennessee og West Virginia har dommere stanset slike lover.

Delstaten New York vedtok i januar å åpne for selvbstemt abort fram til 24. svangerskapsuke, samt senabort fram til fødselen dersom morens helse er truet.