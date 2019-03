USA: Abort etter sjette uke blir ulovlig med hjertebank-lov i Georgia

Staten Georgia i USA er i ferd med å vedta en lov om abort som kalles «hjertebankloven». Den skal gjøre det ulovlig med abort etter at man kan registrere hjerteslag hos fosteret. Det er i praksis allerede i sjette svangerskapsuke.

«Rettferdighet og likestilling for levende spedbarn» er det offisielle navnet på loven, som ble vedtatt av både Representantenes hus og senatet i delstatsparlamentet i Georgia, og nå lovprises den av delstatens guvernør Brian Kemp. Han må signere den dersom den skal settes ut i livet.

Georgias guvernør Brian Kemp Foto: John Bazemore / AP

– Jeg applauderer dem som støtter hjertebank-loven slik at de sårbare får beskyttelse og blir gitt en stemme, sier guvernøren i en uttalelse.

Loven vil gjøre abort etter sjette svangerskapsuke ulovlig, med unntak for voldtekt, dersom den er politianmeldt, ved incest, eller ved fare for mors helse.

Kvinner som tar abort og helsepersonell som utfører dem etter sjette uke vil da i teorien bli straffeforfulgt.

Opp til høyesterett

Dersom Kemp undertegner loven, følger Georgia etter Kentucky og Mississippi, som har landets strengeste abortlover.

Abortlovene i de to statene er ennå ikke blitt håndhevet, da de er utfordret av sivile rettighetsgrupper som mener abortlovene bryter med grunnloven.

American Civil Liberties Union (ACLU) har kunngjort planer om å saksøke Kemp om han signerer loven i Georgia.

Loven vil derfor ikke kunne tre i kraft før den er avgjort i den føderale høyesterett i USA.

Høyesterett har ved tidligere anledninger stoppet lignende lover med fem mot fire stemmer fra høyesterettsdommerne.

I fjor høst ble den republikaneren Brett Kavanaugh utnevnt til høyesterettsdommer av president Donald Trump.

Utnevnelsen ble et mareritt for den ferske høyesterettsdommeren da han ble anklaget for seksuelle overgrep og trakassering. Etter offentlige høringer og bitter strid mellom demokrater og republikanere i Senatet ble Kavanaugh likevel utnevnt til høyesterettsdommer.

Mange tror at Kavanaugh kan komme til å flytte flertallet slik at de tre statene får vedta sine strenge abortlover.

Møter sterk motstand

Loven har provosert abortforkjempere, sivile rettighetsaktivister, skuespillere, artister og andre offentlige personer.

Alyssa Milano og mer enn 40 Hollywood-kjendiser har signert et brev til guvernør Brian Kemp, som sier at de oppfordrer tv og filmselskaper til å forlate Georgia dersom den nye hjertebank-abortloven blir vedtatt. Foto: Matt Sayles / AP

– Høyesterett har gjort det helt tydelig at kvinner har en grunnlovsfestet rett til abort før fosteret er levedyktig, og det finnes ingen forsker eller politiker som mener at et seks uker gammelt embryo kan overleve utenfor livmoren, sier Sean J. Young i ACLU i en uttalelse.

Sivile rettighetsaktivister maner nå protester mot loven. Gynekolog og skribent Jennifer Gunter sier ifølge britiske Independent at «dersom loven blir signert, så vil det ta livet av kvinner.»

På den andre siden feirer anti-abortbevegelsen den nye loven.

– Det er menneskeliv vi snakker om, noens sønner og døtre. Abort ødelegger barn og degraderer kvinner, og det er kun abortindustrien som profitterer på det, sier Lila Rose i Live Action.