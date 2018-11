Nye bilder avslører Nord-Koreas hemmelige baser

Tenketanken Centre for Strategic and International Studies (CSIS) har publisert en ny samling satellittbilder av det som skal være en base for oppskyting av ballistiske missiler nær grensen mot Sør-Korea.

Ifølge CSIS er ikke basen bare fortsatt i drift, men utbedret siden forrige gang den ble avbildet.

Basen er en av 13 som er identifisert, og CSIS mener det til sammen er snakk om 20 hittil ukjente baser som fortsatt ikke er lagt ned.

Kim Jong-un og Donald Trump signerte i sommer en avtale om atomnedrustning på Korea-halvøya. De to landene forpliktet seg også til å «anstrenge seg for å skape varig og stabil fred».

Detaljene rundt hvordan nedrustningen skulle skje var imidlertid vage. Trump sa etter det historiske møtet at Nord-Korea ikke lenger er en atomtrussel, men fornyet senere sanksjonene mot landet. Nord-Korea skal ha vært misfornøyde med forhandlingene i ettertid.

Basene utgjør ikke et brudd på avtalen i seg selv. Ifølge The Guardian oppfatter Nord-Korea avtalen som en gjensidig, gradvis nedrustning.

Sommerens møte mellom Kim Jong-un og Donald Trump var den første direktesamtalen mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne. Du trenger javascript for å se video. Sommerens møte mellom Kim Jong-un og Donald Trump var den første direktesamtalen mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne.

Trekker tilbake soldater

Sør-Korea tar de nye satellittbildene med ro, og påpeker at de er tatt av en kommersiell satellitt.

– Etterretningen i Sør-Korea og USA har langt mer detaljert informasjon fra militære satellitter, og følger nøye med, sier presidentens talsmann Kim Eui-kyeom til Yonhap.

Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea er bedre enn på lenge. Denne uka startet tilbaketrekkingen av soldater og våpen fra 22 av vaktpostene langs den demilitariserte sonen mellom landene.

Bygningene skal være revet innen slutten av måneden. Det eneste som blir igjen er en symbolsk vaktpost på hver side.

Den kjente grenselandsbyen Panmunjom er nå også tømt for våpen og soldater. Planen er at turister etter hvert skal kunne bevege seg fritt der.

Samtidig samarbeider landene om å rydde landminer i området rundt landsbyen, og Sør-Korea har fjernet høyttalerne som spilte propagandameldinger til naboen i nord.

I grenselandsbyen Panmunjom har soldater fra Nord- og Sør-Korea stått og stirret på hverandre siden 1953, da våpenhvileavtalen ble signert. Foto: Ahn Young-joon / AP

Vil ha nytt møte

USA og Nord-Korea vil fortsatt ha et nytt møte mellom Kim og Trump, men diskusjonene rundt dette ble igjen avlyst denne uka.

En representant for Nord-Korea skulle etter planen reise til New York og møte USAs utenriksminister Mike Pompeo, men ifølge BBC gikk Kim Yong-chol aldri på flyet.

USAs spesialutsending til Nord-Korea, Stephen Biegun, har ennå ikke møtt viseutenriksminister Choi Sun-hui etter to måneder i jobben.

Ifølge BBC skyldes stillstanden trolig at Nord-Korea mener de har gjort nok til å få hevet noen av sanksjonene. USA vil derimot ikke gjøre noe som helst før landet har fullført en fullstendig atomnedrustning.

– Trusselen er fortsatt til stede. Nord-Korea har fortsatt atomanlegg, og de har fortsatt ikke sluppet inn inspektører, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Fra det nordkoreanske utenriksdepartementet hevdes det at USA «skryter arrogant uten å vise noen vilje til endring eller forståelse av gjentatte krav». De antyder også at atomvåpenprogrammet kan startes opp igjen dersom USA ikke vil fjerne sanksjoner.

Donald Trump har sagt at han ikke har det travelt, og at han er veldig fornøyd med prosessen.