I en erklæring på toppmøtet i Pyongyang forplikter Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in seg til å gjøre den koreanske halvøya til et fredelig sted, fri for atomvåpen og atomtrusler.

Nord-Korea sier landet er villig til å stenge sitt atomkraftverk Yongbyon, dersom USA også tar lignende steg.

Kim er tilsynelatende villig til å strekke seg langt for å få landet ut av isolasjonen, og kanskje er det nå blitt umulig å snu.

SÅPER: Såper fra Singbong er et av produktene som Nord-Korea kan selge til verden den dagen landet ikke lenger er bundet av sanksjoner Foto: KIM WON JIN / AFP

Investeringer og handel

Moon Jae-in hadde en rekke forretningsfolk med seg til toppmøtet i Pyongyang, og en av dem var Samsung Electronics visedirektør Lee Jae-yong.

Dette viser Nord-Korea hva landet har i vente dersom det ruster ned sitt atomvåpenprogram, og det blir fred og forsoning: At verden utenfor banker på døren med investeringer og handel.

Også USAs president har gitt sterkt uttrykk for at det ligger mange økonomiske muligheter i Nord-Korea.

Hindringen er de internasjonale sanksjonene landet må leve med frem til det har innfridd internasjonale krav om atomnedrustning.

Nord-Korea er godt informert om rikdommen nabolandene i vest og i sør nyter, mens landet selv blir mer og mer akterutseilt.

Det kan ikke fortsette.

Kim Jong-un har dessuten lovet sitt folk at nasjonen nå skal satse på økonomisk utvikling.

Det forplikter.

FØLGER MED: Nordkoreanere følger toppmøtet på storskjerm i Pyongyang Foto: Eric Talmadge / AP

Det haster

Fred på Korea-halvøya er Sør-Koreas president Moon Jae-ins drømmeprosjekt.

Det kan være lurt å benytte seg av hans entusiasme, men det haster.

Nord-Korea har nemlig fått erfare at sørkoreanere som er villig til å forhandle med dem kan bli skjøvet ut på sidelinjen ved neste valg.

Alle de tre sørkoreanske presidentene som har hatt toppmøter med Nord-Korea, inkludert Moon, har vært liberale.

Konservative etterfølgere har vært sterkt imot en oppmykning.

Moon Jae-in har tatt opp tråden fra Solskinnspolitikken til Nobels fredsprisvinner Kim Dae-jung. Moon var også president Roh Moo-hyuns nærmeste medarbeider da han hadde fredssamtaler med Nord-Korea.

Moon er personlig engasjert, fordi hans far var født i Nord-Korea. Hans familie deler derfor den såre erfaringen til mange koreanere som ble splittet etter krigen, og som lengter etter gjenforening.

ERKLÆRING: De to koreanske lederne ble enige om en erklæring som sier at de sammen skal fjerne alle farer som kan føre til krig på halvøya. Foto: HANDOUT / Reuters

Han har dessuten vist seg å være en god forhandler. Både Nord-Korea og USA ser ut til å stole på at Moon kan føre dem i en fredelig retning.

Kanskje er det tredje gangen det gjelder.

Nord-Korea har ingen garantier for at det kommer flere som Moon.

Kim har heller ingen garantier for at det kommer flere amerikanske presidenter som Donald Trump, for ingen før ham har gått med på å møte en nordkoreansk leder.

Felles OL

Kim har utdannelse fra Sveits og vet godt at livet utenfor isolasjonen har mye å by på.

Han ser også ut til å trives i rampelyset.

Kim har i løpet av det siste året vært på fjernsynsskjermer over hele verden. Han har fått sole seg i glansen sammen med verdens mektigste menn, USAs president Donald Trump, og Kinas president Xi Jinping.

TOPPMØTE: Moon Jae-in er den tredje sørkoreanske presidenten som har hatt toppmøter med Nord-Korea. Kanskje er det tredje gang det gjelder. Foto: - / AFP

Han synes å være svært komfortabel i selskap av Sør-Koreas president Moon Jae-in, og har vist seg å være en gentleman med god humor.

Det er godt mulig at det hele er et spill.

Det kan også være at Kim ønsker å være mannen som overrasker verden med å få til det historiske gjennombruddet.

Kanskje er det nettopp Kim som skal til for å gjøre at Nord-Korea ikke lenger skal være en isolert hengemyr av et bakvendtland, men en del av verden.

I så fall vil han trolig høste stor respekt, både nasjonalt, og internasjonalt.

Og, fordi han elsker sport, vil det glede ham stort om Moon og hans ønske går i oppfyllelse: Et felles arrangert OL i 2032.

Men da må han kutte ut bomber og granater, og det relativt raskt.