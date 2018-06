Fredsforsker om toppmøtet: – Vil ta mange år før vi får noen klare svar

– Vi hadde et fantastisk møte med mye fremgang. Det gikk bedre enn noen kunne ha ventet, sa USAs president Donald Trump etter dagens historiske møte med den nordkoreanske statslederen Kim Jong-un.

Se det historiske håndtrykket mellom de to statslederne her

I etterkant av møtet signerte de to statslederne et dokument som vil legge føringer for videre forhandlinger mellom de to landene.

Seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, mener både Trump og Kim har vært opptatt av fasaden under dagens toppmøte. – Det virker som om veldig mye går etter et skjema som er fastlagt på forhånd. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ekspert på Nord-Koreas atomprogram, Sverre Lodgaard, mener det er to spørsmål som står i sentrum etter møtet:

– Det ene handler om nedrustning av det nordkoreanske atomvåpenarsenalet, og det andre er om det vil bli gitt grønt lys til forhandlinger om en fredssamtale.

Lodgaard mener det er spenning knyttet til hvorvidt USA vil involveres i fredsavtalen mellom Nord- og Sør-Korea, som er ventet å komme på plass i løpet av året.

Her signerer de to statslederne det historiske dokumentet. Du trenger javascript for å se video. Her signerer de to statslederne det historiske dokumentet.

Spår en langvarig prosess

Direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal, tror likevel det vil ta lang tid før man vil kunne se reelle endringer som en følge av forhandlingene som nå er i gang mellom de to atommaktene.

– Det vil ta mange år, kanskje til og med ti år, før vi får noen klare svar.

Urdal mener det er lite sannsynlig at Trump vil få viljen sin når det gjelder kravet om en verifiserbar atomnedrustning, som han har varslet i forkant av dagens møte.

– Det han vil kunne håpe på er en uttalt vilje fra Nord-Korea om å gå inn i reelle forhandlinger om atomnedrustning, men det vil være en langvarig prosess og det vil være krevende å komme til en avtale om helt konkrete tiltak.

– Prosessen mot atomnedrustning i Nord-Korea begynner snart, sa Donald Trump under en seremoni hvor han og Kim Jong-un undertegnet et dokument. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Forventer å bli respektert

Det har i forkant av dagens møte vært ventet at Nord-Korea vil stille krav om at USA letter på noen av sanksjonene som har hemmet landets eksport og import kraftig.

NRKs tidligere USA-korrespondent, Gro Holm, tror ikke USA vil gå med på å lette på sanksjonene før de har en endelig forsikring om at Nord-Korea vil fjerne sine atomvåpen.

– Det som kanskje kan skje er at de ikke innfører nye sanksjoner. I tillegg kan det påvirke andre land, som Kina og Russland, sin vilje til å praktisere sanksjoner overfor Nord-Korea, sier Holm.

NRK i Singapore: Fallhøyden er stor for begge to Du trenger javascript for å se video.

NRK-korrespondent Kjersti Strømmen mener at Nord-Korea også kommer til å forvente respekt i gjengjeld for en eventuell atomnedrustning.

– I denne delen av Asia er det med å bli respektert utrolig viktig. Nordkoreanerne tror vi i Vesten ler av dem. Derfor har Trump fått tydelige råd før samtalene om å ikke være nedlatende eller ydmyke Kim.