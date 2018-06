Få minutter etter klokken 03 norsk tid ble historie skrevet i Singapore da Donald Trump og Kim Jong-un tok hverandre i hendene.

Trump og Kim har møttes i det som er den første direktesamtalen mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne.

Litt før klokken 08 undertegnet de to lederne det Trump beskriver som et «ganske omfattende» og «veldig viktig» dokument.

Foto: AP

– Verden vil se en stor endring

– I dag hadde vi et historisk møte og bestemte oss for å legge fortiden bak oss, sa Kim Jong-un, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han takket også Donald Trump for å ha fått til møtet og la til at «verden vil se en stor endring».

Trump sa at prosessen mot atomnedrustning i Nord-Korea begynner «veldig snart».

– Begge sider kommer til å bli imponert over resultatet, framholdt Trump.

AFP: Full atomnedrustning på Korea-halvøya

Ifølge AFP har Kim og Nord-Korea i dokumentet forpliktet seg til «full atomnedrustning» på Korea-halvøya.

USA skal også ha forpliktet seg til å gi Nord-Korea sikkerhetsgarantier, ifølge nyhetsbyrået.

Nedrustning av Nord-Koreas atomprogram har vært USAs viktigste krav til Nord-Korea. Men det er foreløpig få detaljer om innholdet i avtalen.

«Villig til å invitere Kim til Det hvite hus»

Trump sa videre at han og Kim vil møtes «mange ganger» i framtida og

at han «absolutt er villig til å invitere Kim til Det hvite hus».

Presidenten sa også at han og Kim har utviklet et spesielt bånd og at forholdet til Nord-Korea vil bli annerledes enn tidligere.

Han omtalte også Kim som «veldig smart» og «veldig hederlig og veldig tøff forhandler».

Også før signeringen gjorde Trump det klart at han var godt fornøyd med samtalene med Kim.

– Virkelig, veldig positivt. Bedre enn noen kunne ha forventet, mener jeg. Helt i toppklasse, virkelig bra, sa presidenten.

Les mer: Her er det historiske håndtrykket: – Vi har et utmerket forhold