Nord-Korea misfornøyd med forhandlingene med USA

– Vi hadde forventet at USA ville komme med konstruktive forslag, og vi trodde vi kom til å få noe i gjengjeld, heter det i uttalelsen fra Nord-Korea, skriver BBC.

Uttalelsene står i sterk kontrast til det USAs utenriksminister Mike Pompeo har sagt om samtalene han har hatt med Nord-Koreas utenriksminister Kim Yong-chol i Pyongyang fredag og lørdag.

Pompeo: – Vi gjør fremskritt

Ifølge Pompeo var samtalene «svært produktive». Han ville si lite om innholdet i samtalene, men avslørte at de hadde diskutert en tidslinje for nedrustningen.

– Dette er kompliserte spørsmål, men vi gjorde framskritt på nesten alle de viktigste områdene. På noen områder gjorde vi store framskritt, på andre er det en del arbeid som gjenstår, sa Pompeo.

Men regimet i Pyongyang har en annen oppfatning av samtalene og hevder at USA har «forrådt» den gode tonen fra toppmøtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i forrige måned.

– Utfallet av oppfølgingssamtalene er svært bekymringsfullt fordi de har ført til en farlig fase som kan endre vår villighet til nedrustning, heter det videre i den nordkoreanske uttalelsen som ble gjengitt av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Kim Jong-un under møtet med Donald Trump i Singapore. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Løfter om nedrustning

Kim Jong-un har gitt løfter om nedrustning, men detaljene rundt hvordan dette skal skje er vage.

Etter toppmøtet mellom Trump og Kim i Singapore i juni uttalte førstnevnte at Nord-Korea ikke lenger er en atomtrussel.

De to lederne virket å komme godt overens, og de undertegnet en felles erklæring om å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya.

I erklæringen sto det også at de to landene skulle «anstrenge seg for å skape varig og stabil fred på Koreahalvøya».

Men i mellomtiden har USA fornyet noen av sanksjonene mot nordkoreanerne, og amerikansk etterretning hevder at det er bevis for at Nord-Korea fortsetter å bygge ut fasilitetene de bruker i forbindelse med atomprogrammet sitt.