Etterretningskilder: Nord-Korea har økt kjernefysisk produksjon på flere hemmelige anlegg

Etterretningskildene, som skal være flere enn ti personer, sier videre at Kim Jong-un forsøker å skjule produksjonen siden han vil fortsette dialogen med Trump-administrasjonen, skriver det amerikanske mediehuset.

HISTORISK MØTE: 12. juni møttes Kim Jong-un og Donald Trump i Singapore. Foto: Handout . / Reuters

Regimet posisjonerer seg for å få alle fordelene de kan fra den amerikanske presidenten, samtidig som de klamrer seg til atomvåpnene, som de mener er avgjørende for å overleve, ifølge de anonyme etterretningskildene.

Under det historiske møtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump 12. juni, signerte begge lederne en erklæring der Kim forpliktet seg til å arbeide for full atomnedrustning av Koreahalvøya.

Medier: Bilder viser aktivitet

Tidligere denne uka meldte flere utenlandske medier, blant annet CNN, om at nye satellittbilder tatt 21. juni, viser at landet har forbedret infrastrukturen ved atomforskningssenteret i Yongbyon.

2002: Satelittbilde tatt i 2002 av Yongbyon. Foto: AP

Senteret brukes til å produsere fissilt materiale, som blir brukt som brensel i atomreaktorer, ifølge en analyse publisert av 38 North, som er en organisasjon som følger Nord-Korea tett.

Satellittbildene viser blant annet endringer i senterets atomreaktor.

– Ingen endring er faktisk et ganske sannsynlig utfall. Dette er en fortsatt aktivt anlegg som produserer plutonium for Nord-Korea, sier Jeffrey Lewis som er professor ved Middlebury institute of International Studies.

Pompeo: – Nord-Korea fremdeles en atomtrussel

Etter toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un hevdet Trump at Nord-Korea ikke lenger utgjør noen atomtrussel.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Onsdag avviste USAs utenriksminister Mike Pompeo dette, og sa at Nord-Korea fremdeles utgjør en atomtrussel.

TIL NORD-KOREA: Ifølge The Financial Times reiser USAs utenriksminister Mike Pompeo til Nord-Korea i neste uke. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Jeg er sikker på at det han (Trump red.anm.) mente å si var at vi har minsket trusselen, sa Pompeo.

Torsdag meldte Financial Times at den amerikanske utenriksministeren drar til Pyongyang i neste uke, for å følge opp samtalene 12. juni og avtalen mellom de to landene.

I avtalen heter det at Nord-Korea «forplikter seg til å arbeide for full kjernefysisk nedbygging på Koreahalvøya», men det står ingenting om når og hvordan landet skal gi fra seg atomvåpnene sine.