Den optimistiske stemningen som ble skapt ved Nord-Koreas deltakelse i De olympiske leker og påfølgende toppmøter med Sør-Korea og USA, har stilnet. Sør-Koreas president Moon Jae-in håper nå å få fredsprosessen tilbake på sporet.

Hva ønsker Moon å oppnå?

Moon forsøker å løse opp knuten på tråden mellom USA og Nord-Korea, som har oppstått etter toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un i Singapore i vår.

Han prøver å få Nord-Korea til å innfri verdens, og spesielt USAs, forventninger om rask nedrustning av atomvåpenprogrammet, og samtidig opprettholde et godt forhold til Kim Jong-un.

GJENFORENING: Koreanere, både i sør og i nord, ønsker gjenforening, men på ulike premisser. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in har spilt en avgjørende rolle i å få erkefiendene USA og Nord-Korea på talefot.

Hans drøm er varig fred og forsoning på Korea-halvøya, gjennom en fredsavtale med nabolandet. Skal han få til dette, er han avhengig av å skape tillit mellom Washington og Pyongyang.

Dersom han mislykkes, er det fare for ny opptrapping av konflikten mellom USA og Nord-Korea.

Moons stabssjef har likevel prøvd å dempe forventningene om at han på toppmøtet skal få resultater på atomvåpenspørsmålet.

HÅP: Sørkoreanere følger spent med på toppmøtet i Pyongyang, via tv-skjermer. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Hva ønsker Kim å oppnå?

Nord-Korea ønsker også å få på plass en fredsavtale, slik at Koreakrigen formelt kan avsluttes, og landets leder Kim Jong-un kan innfri sine løfter til befolkningen om bedre økonomi.

Kim vil trolig benytte toppmøtet til å sende følgende beskjed til Washington, via Moon:

Pyongyang mener det må etableres gjensidig tillit, gjennom en gradvis og gjensidig nedskalering av konflikten, før atomnedrustning kan gjennomføres.

Landet er provosert over at USA krever handling i motsatt rekkefølge, og mener at Washington ikke selv kommer med konstruktive bidrag.

Kim Jong-un ønsker også å overtale Trump til et nytt toppmøte.

Det er også sannsynlig at Kim vil prøve å få Moon til å overtale verden om å droppe sanksjonene mot Nord-Korea.

OPTIMISME: De to koreanske lederne skapte optimisme om fred og forsoning på Korea-halvøya da de møttes for første gang i april. Foto: AP

Nord-Korea mener at de allerede har vist sine fredelige hensikter, blant annet ved å feire sin 70. grunnlovsdag med blomster og sang, i stedet for å vise militære muskler.

Landet har ikke utført prøvesprenginger av atomvåpen siden i fjor høst, og har heller ikke skutt opp raketter. Testområdet for prøvesprenginger er blitt ødelagt.

Likevel er det tegn på at Nord-Korea ikke har gitt opp sitt atomvåpenprogram.

SI DET MED BLOMSTER: Nord-Korea sendte et budskap til verden med blomsterhav og sang i stedet for militære muskler på sin 70. grunnlovsdag. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Hva mener amerikanerne?

President Donald Trump skal ha bedt den sørkoreanske presidenten om å være hovedforhandler mellom USA og Nord-Korea, etter at den amerikanske utenriksministers besøk til Pyongyang i august ble avlyst.

Samtidig virker det som om amerikanerne opplever at Moon er for utålmodig i sitt ønske om å gjenopprette et godt forhold til Nord-Korea, og derfor står i fare for komme nordkoreanerne mer i møte mer enn amerikanerne liker.

USA ønsker ikke å gå videre med en fredsavtale før Nord-Korea viser beviser på nedrustning, og mener det er viktig å opprettholde maksimalt press med sanksjoner mot landet, frem til det vises resultater.

ERKEFIENDER: USAs president oppfylte et sterkt nordkoreansk ønske da han møtte Kim Jong-un i Singapore. Kritikere mener at møtet i seg selv var et så viktig kort at han ikke burde ha gjennomført det. Foto: SAUL LOEB / AFP

Amerikanske kritikere mener imidlertid at Donald Trump gav fra seg noen av sine beste kort da han møtte den nordkoreanske lederen i Singapore i vår. Blant annet kalte han militærøvelsene USA har med Sør-Korea, for provoserende, og i et forsøk på å komme Nord-Korea i møte, ble militærøvelser stanset.

Ettersom USA ikke ser til å oppnå resultater i sitt krav om å få Nord-Korea til å nedruste raskt, er det fare for at Washington går tilbake til den harde linjen med trusler om å angripe Nord-Korea.