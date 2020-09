Ny bok: Trump innrømmer at han visste at koronaviruset var farlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Rage» (Raseri) er navnet på den nye boka fra gravejournalisten Bob Woodward. Der skriver han at USAs president har fortalt ham at han visste at koronaviruset var livstruende og langt farligere enn vanlig influensa.

Bob Woodward skriver at ikke var noen ledelse som håndterte krisen USA sto overfor. Foto: Jim Watson / AFP

Offentlig valgte han å si noe helt annet. Trump sier til Woodward at han gjorde det fordi han ikke ønsket å skape panikk. Allerede 7. februar visste han hvor dødelig viruset var.

– Den er også mer dødelig enn en hard influensa, sa han da.

Den 24. februar tvitret han at «Koronaviruset er under veldig god kontroll i USA».

Den 13. mars erklærte presidenten nasjonal krise. 19. mars mars innrømmet han at han hadde holdt sin kunnskap tilbake for folket.

– Jeg tonet det ned. Det gjør jeg fremdeles fordi jeg ikke ønsker panikk, sier han i boka. Det skriver CNN som har lest den og som har lagt ut lydopptak fra intervjuene.

Mange telefonintervjuer

I mai sa Trump at advarslene fra landets ledende smittevernekspert, Anthony Fauci, var uakseptable.

Boka av journalisten som er kjent for Watergate-avsløringene, er skrevet etter mange telefonintervjuer fra desember 2019 og til juli i år.

Presidenten har tidligere kalt boka fra Woodward «fake», skriver BBC.

Pressetalskvinne Kayleigh McEnany i Det hvite hus sier onsdag at Trumps eneste motiv var å få folk til å føle seg trygge.

– Det er viktig å uttrykke tillit, det er viktig å uttrykke ro. Presidenten har aldri løyet til den amerikanske offentligheten om covid, sier hun.

Andre temaer Woodward tar opp i boka er rasemotsetninger, forholdet til Nord-Korea og de mange protestene og demonstrasjonene i USA den siste tiden.