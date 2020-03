President Trump erklærer krisetilstand i kampen mot koronasmitte

Trump har til nå forsøkt å tone ned koronautbruddet. Han har sammenliknet det med sesonginfluensaen i et forsøk på unngå drastiske tiltak som kan skape panikk, skriver Politico.

Nå sier presidenten at helsevesenet allerede neste uke får kapasitet til å teste en halv million amerikanere for covid-19, som sykdommen heter.

Donald Trump møtte pressen i Det hvite hus' rosehage. Foto: JIM WATSON / AFP

– Vårt overordnede mål er å stanse spredningen av viruset og hjelpe amerikanere som er rammet. Vi ønsker ikke at alle skal ta testen. Det er helt unødvendig. Dette går over, sa Trump til pressen ute i rosehagen.

Økningen i antall tester er et samarbeid mellom offentlige og private.

Unntakstilstanden, eller den nasjonale krisen (national emergency), gjør at delstater og lokale myndigheter får tilgang på et krisefond.

Ved å ta i bruk Stafford Act åpnes den statlige kontoen med 42 milliarder dollar (rundt 420 milliarder norske kroner etter dagens kurs) i kampen mot viruset.

President Donald Trump har fått kritikk for ikke å innse alvoret i situasjonen landet står i. Nå erklærer han en nasjonal krisetilstand. Foto: Drew Angerer / AFP

En kriseerklæring innebærer at delstatene kan be om at staten dekker 75 prosent av utgiftene til testing, medisinsk utstyr, vaksiner, personale, sikkerhet for sykehus og mye mer, ifølge et brev Demokratene sendte presidenten tidligere i uka.

USA lukker dørene

En rekke steder i USA har guvernører og borgermestre på egen hånd trappet opp tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset.

Flere skoler er stengt, store idrettsarrangement, som Boston maraton, er avlyst eller utsatt. Teatre i New York lukker dørene og turistattraksjoner stenges.

En av USAs fremste helseeksperter, immunologen Anthony Fauci, mener USA ikke er giret inn på det som trengs akkurat nå.

Han mener testingen av mulige koronasmittede har vært mislykket.

Mannen med caps fikk bekreftet koronaviruset få dager etter møtet med USAs president Donald Trump. Foto: Privat / Instagram

Trump møtte koronasmittet

President Trump møtet forrige helg Brasils president. En i den brasilianske delegasjonen testet positivt for koronasmitte få dager etter.

Brasils president Jair Bolsonaro har testet negativt, mens Det hvite hus sier at det ikke er aktuelt å teste president Trump foreløpig.

USA med nytt innreiseforbud

Myndighetene i USA sa tidligere denne uka at Europa er i ferd med å bli det nye Kina. Det ble innført innreiseforbud for nordmenn og andre innbyggere i Schengen-området.

Fakta om USAs innreiseforbud Ekspandér faktaboks Innreiseforbudet gjelder for utenlandske statsborgere som har vært i et av de 26 Schengen-landene de siste 14 dagene.

Innreiseforbudet trer i kraft ved midnatt natt til lørdag (klokken 5 lørdag morgen, norsk tid) og gjelder de neste 30 dagene.

Amerikanske statsborgere, fast bosatte og deres familier unntas fra innreiseforbudet, men de må regne med å bli underlagt utvidet testing ved visse flyplasser før de slipper inn i USA.

Amerikanere oppfordres også til å revurdere reiser til andre land som følge av koronavirussituasjonen.

President Donald Trump uttalte seg upresist da han kunngjorde innreiseforbudet i sin tale onsdag kveld:

Presidenten sa at han «innstiller alle reiser fra Europa til USA», men det korrekte er at det gjelder kun utenlandske statsborgere.

Presidenten sa at tiltaket også ville «omfatte den enorme mengden handel og varer» som flys over Atlanteren, mens tiltaket kun omfatter mennesker. Han rettet seg selv senere på Twitter, der han skrev at «disse restriksjonene stanser mennesker, ikke varer». Kilde: NTB

I dag fulgte Verdens helseorganisasjon (WHO) etter.

– Europa har blitt «episenteret» for pandemien, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det er flere daglige smittetilfeller i Europa nå enn hva det var i Kina på høyden av utbruddet, ifølge FN-organisasjonen.

Turister med ansiktsmaske i New Yorks ikoniske Times Square. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Videokonferanse om korona

Neste uke skal Trump holde en videokonferanse med andre statsledere for å koordinere forskning og behandling. Også hvordan landene kan begrense den økonomiske skaden viruset gjør, står på møteplanen.

