Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fauci har denne veka åtvara om at å opne forretningsverksemd og skular for raskt i USA kan føre til oppblomstring av nye utbrot over heile landet, nye dødsfall, meir liding og setje landet ytterlegare tilbake økonomisk.

– For meg er dette ikkje eit akseptabelt svar, særleg når det gjeld skular, sa president Trump då han møtte media onsdag.

Det einaste Trump meiner vil vere akseptabelt, er å halde professorar og lærarar «over ein viss alder» heime frå jobb.

– Dei burde ta det med ro nokre veker til, sa presidenten.

ÅTVARA: Dr. Anthony Fauci vitna for Senatet på videolink om koronasituasjonen i USA 12. mai. Foto: Handout / Reuters/NTB Scanpix

Turbulent

Det er ikkje første gong Trump og Fauci ope har motsagt kvarandre. I april la Trump ut ei melding på Twitter der nokon andre foreslo å gi Fauci sparken, etter at eksperten hadde komme med ein kommentar om at fleire liv kunne vore spart om USA hadde stengd ned tidlegare.

– Anthony er ein bra person, ein svært bra person, eg har vore usamd med han, sa Trump onsdag i eit intervju på morgonsendinga på Fox Business Network. Han gjentok at USA må opne opp igjen.

– Vi ønsker å gjere det trygt, men vi ønsker òg å gjere det så fort som mogleg, Vi må få opna opp. Eg er fullstendig usamd med han når det gjeld skular, sa Trump.

TOTALT UEINIGE: Trump sa onsdag at han og Fauci var «totalt» ueinige om gjenopninga sa det amerikanske samfunnet. Foto: MANDEL NGAN / AFP/NTB Scanpix

President Trump hadde planlagt å stille til attval i år med ein sterk amerikansk økonomi som sitt viktigaste kort i valkampen. Han har fleire gonger oppmoda til å gjenopne bedrifter og skular som har måtta stengje for å stanse spreiinga av koronaviruset.

Truverdig mann

79 år gamle Fauci blir rekna som den mest truverdige mannen til regjeringa i kampen mot koronaviruset. Rundt 1,4 millionar amerikanarar har fått påvist koronasmitte, og styresmaktene har til no registrert over 83.000 koronarelaterte dødsfall.

– Dei fleste av oss har ei kjensle av at talet på døde truleg er høgare enn dette, seier Fauci.

Fauci har vore ein forkjempar for framleis nedstenging for å få kontroll på spreiinga av viruset. Men har mange imot seg, særleg på ytre høgre side i amerikansk politikk.

New York-borgarmeister Bill de Blasio seier til CNN at Fauci er «ei ærleg stemme basert på varsemd, og eg deler hans syn».

– Eg trur vi må vere svært forsiktige med skritta vi tek, seier de Blasio.

