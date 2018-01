Ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om migranter og asylsøkere

Den franske presidenten Emmanuel Macron ville presse den britiske statsministeren Theresa May til å ta mer ansvar for flyktningene og migrantene som kommer til Frankrike, og han vil også endre både den franske og europeiske flyktningpolitikken.

Den nye avtalen vil blant annet omhandle enslige mindreårige asylsøkere. Storbritannia har sagt seg villig til å bidra med betydelige økonomiske midler, ifølge president Macrons kontor, skriver nyhetsbyrået AFP.

Mange detaljer er fortsatt ikke klare, men meningen er at den nye avtalen skal bli et supplement til Touquet-avtalen fra 2003, som i praksis betydde at mye av grensekontrollen mellom landene skjer i Frankrike.

«Jungelen» jevnet med jorden

Den store flyktningleiren utenfor Calais i Frankrike, «Jungelen» var i mange år stridens kjerne mellom de to landene. Leiren lå på den franske siden av den engelske kanalen.

På det meste bodde det opptil 10.000 personer i den illegale flyktningleiren, som ble tvangsoppløst og jevnet med jorden høsten 2016.

JEVNET MED JORDA: Mange skur i «Jungelen» i Calais i Frankrike ble satt fyr på i 2016, i forbindelse med at franske myndigheter oppløste leiren i 2016. Foto: Thibault Camus / AP

Fakta om «Jungelen» i Calais Ekspandér faktaboks Teltleiren i Calais i Nord-Frankrike var bebodd av flyktninger og migranter fra Midtøsten, Afrika og Asia som prøver å komme seg videre til Storbritannia.

«Jungelen» oppsto opprinnelig i tilknytning til en tidligere offisiell leir i Sangatte som eksisterte fra 1997 til 2002. Teltleiren har senere blitt stengt og revet flere ganger, bare for å bli reist igjen på nye steder.

Franske myndigheter anslo tidligere i år at det bodde mellom 7.000 og 10.000 migranter og flyktninger i «Jungelen».

Blant beboerne var rundt 1.300 enslige mindreårige asylsøkere, ifølge franske myndigheter. Rundt 500 av dem oppgis å ha familietilknytning i Storbritannia.

Leiren ble endelig revet mandag 31. oktober. (NRK-NTB)

Frankrike og Storbritannia inngikk i 2003 Le Touquet-avtalen for å prøve å få kontroll med migrantkrisa. Ifølge avtalen kunne asylsøkere vente i Frankrike, mens de fikk søknaden om asyl behandlet i Storbritannia.

Storbritannia på sin side skulle betale for sikkerhetstiltak rundt det franske grensefergeleiet og tiltak rundt flyktningleiren. Samtidig kunne de også foreta grensekontroller blant annet i havnene på fransk side.

President Macron hadde som en av sine valgkampsaker å reforhandle avtalen.

FLYKTNINGELEIR: Mange levde i enkle skur i «Jungelen» i Calais i Frankrike. Foto: DENIS CHARLET / AFP

Rekordmange asylsøkere

I Frankrike mener mange i statsadministrasjonen at avtalen har forverret Europas migrantkrise ved at den har fått mange flyktninger og migranter til å tro at det har blitt lettere å få opphold og arbeidstillatelse i Storbritannia, skriver nyhetsbyrået AFP.

En fransk menneskerettighetskommisjon sa i 2015 at avtalen betyr at Frankrike har blitt «politiavdelingen» av den britiske innvandringsmyndigheten.

Den franske innenriksministerern Gerard Collomb, sier at han har bedt Storbritannia om å ta imot flere migranter Frankrike.

I november sa Collomb at rundt 300.000 papirløse migranter befinner seg i Frankrike. Og den franske regjeringa fikk i fjor 100.000 asylsøknader, og det er et rekordhøyt antall.

Mange av migrantene og flyktningene som kommer til Frankrike med mål om å komme seg videre til Storbritannia, er fra Afghanistan og Øst-Afrika. Mange ønsker å dra til Storbritannia fordi de har familie der, eller fordi de tror det er lettere å få opphold der enn i andre europeiske land.

