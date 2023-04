Norske diplomater evakuert fra Sudan

– Jeg er glad og lettet over at våre tre norske diplomater nå er i trygghet etter å ha vært fanget i kamphandlingene i Khartoum i en uke, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

De norske diplomatene tjenestegjorde ved ambassaden i Sudans hovedstad Khartoum.

Regjeringen skriver at evakueringen ikke var uten risiko, men at situasjonen i Sudan var så kritisk at det var nødvendig.

– Store påkjenninger

BEKREFTER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier de har evakuert tre ambassadeansatte. Foto: Javad Parsa / NTB

– De som nå er evakuert, har vært gjennom store påkjenninger. Vi ønsker derfor å skjerme dem i tiden som kommer og ber om at alle respekterer at de vil trenge ro og hvile, sier Huitfeldt.

Ambassaden er nå midlertidig stengt, men utenrikstjenesten har nå fult fokus på å bistå norske borgere som ønsker å forlate Sudan, skriver regjeringen.

Det er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan.

Regjeringen jobber med alternativer for å få disse hjem.

Evakuert ambassadør: – Farlig

Norges ambassadør til Sudan, Endre Stiansen, er blant de tre som nå er evakuert.

– Jeg er meget glad for at alle vi tre norske diplomatene som har sittet innelåst og delvis alene i Khartoum den siste uka, endelig er på vei hjem til Norge i trygghet.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som var med på denne farlige operasjonen, ikke minst en av våre lokalt ansatte som var ved siden av meg gjennom hele krisen. Han har vært en uvurderlig støtte. Samtidig var det meget trist å stenge ambassaden. Men jeg ser frem til å fortsette å gjøre en innsats slik at Sudans befolkning får en fredeligere fremtid, sier Stiansen i pressemeldingen.

Ber nordmenn forlate landet

Utenriksdepartementet oppfordrer nå norske borgere til å forlate Sudan. Men det er så farlig i landet at det er begrenset hva norske myndigheter klarer å hjelpe dem med.

– På grunn av den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen fraråder nå Utenriksdepartementet alle reiser til Sudan og oppfordrer norske borgere til å forlate landet, skriver UD i en pressemelding.

UD skriver at det er mangel på mat, vann, strøm og helsehjelp.

– Situasjonen er alvorlig og uoversiktlig og kan endre seg på kort varsel. Hver enkelt må selv vurdere sin egen sikkerhet ved muligheter for utreise fra Sudan, skriver UD.

Norske borgere som ønsker bistand eller kontakt med norske myndigheter, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller via UDs app «Reiseklar». Norske borgere i Sudan kan også kontakte UDs operative senter på e-post 247@mfa.no eller +47 23 95 00 00.

En uke med harde kamper

Kampene i Sudan mellom hærstyrkene til landets to mektigste generaler brøt ut 15. april. Hundrevis av sivile er blitt drept.

Situasjonen er blitt mer og mer prekær, og flere land har de siste dagene hentet ut sine ansatte.

Tyskland har søndag begynt å evakuere borgere fra Sudan, opplyser det tyske forsvarsdepartementet.

Natt til søndag fløy USA inn i Sudan med seks helikoptre og hentet ut litt under 100 personer.

Det britiske militæret evakuerte i dag også flere diplomater og familiene deres, skriver Sky News.

Fakta om kampene i Sudan Ekspandér faktaboks * 15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad Khartoum mellom regjeringshæren og den tidligere regjeringsvennlige paramilitære gruppen RSF. * Samme dag bryter det ut kamper i Darfur vest i landet. * Konflikten står mellom landets to øverste militære ledere, begge en del av militærjuntaen som har ledet landet siden kuppet i 2021: Hærsjef og juntaleder Abdel Fattah al-Burhan og RSFs leder Mohamed Hamdan Dagalo, som var Burhans nestkommanderende. * Før kampene brøt ut, pågikk forhandlinger om å innlemme RSF i regjeringshæren. * RFS ble dannet i 2013 og har kjempet på vegne av Sudan i Darfur-regionen. * Titusener av sivile er fanget i kryssilden i Khartoum. Torsdag var nærmere 330 mennesker bekreftet drept og minst 3.200 såret, ifølge WHO. * Opptil 20.000 mennesker har flyktet fra Darfur til Tsjad. Kilder: WHO, AFP

Utelukker ikke militæroperasjon

Utenriksdepartementet (UD) opplyste til NRK søndag morgen at en liknende løsning var på bordet for nordmennene i hovedstaden Khartoum.

– Det er ikke noe vi utelukker. Vi er opptatt av å få våre folk ut i trygghet, sa statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).

Sverige vil sende soldater

Riksdagen godkjente klokken 11 søndag at svenske soldater kan sendes til Sudan for å delta i evakuering.

Det er trolig snakk om opptil 150 soldater, selv om utenrikskomiteen i Riksdagen skal ha foreslått at regjeringen får mulighet til å sende opptil 400.

Vad Petersson sier Norge også kan komme til å sende militært personell, mest sannsynlig via alliertes militærbaser i Djibouti.

– Vi bruker alle virkemidlene vi har til rådighet. Det kan være sivile, men også militære ressurser. Vi samarbeider tett med andre land som også har borgere i Sudan.