Britiske diplomater evakuert fra Sudan– Norge vurderer å sende militært personell

Natt til søndag fløy USA inn i Sudan med seks helikoptre og hentet ut litt under 100 personer. Det kunngjorde USAs president Joe Biden i dag.

Kl. 11 i dag godkjente Sveriges riksdag forslaget fra regjeringen om å sende en militær styrke til Sudan for å hente ut sine statsborgere.

Det britiske militæret evakuerte i dag også flere diplomater og familiene deres, skriver Sky News.

Rundt 70 nordmenn er fortsatt i Sudan.

Utenriksdepartementet (UD) opplyser til NRK søndag morgen at en liknende løsning er på bordet for nordmennene i hovedstaden Khartoum.

– Det er ikke noe vi utelukker. Vi er opptatt av å få våre folk ut i trygghet, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).

Flere land evakuerer

Den amerikanske operasjonen var resultatet av et samarbeid med den paramilitære RSF-styrken.

Samtidig har USA gjort det klart at landet ikke kan hjelpe vanlige amerikanere med evakuering. Det er anslagsvis 16.000 amerikanske statsborgere i Sudan.

Ambassaden er nå stengt og det er uklart når USA kan gjenoppta funksjonene der.

Søndag morgen melder AFP at også Frankrike har startet en «hurtig» operasjon for å evakuere franske og europeiske borgere i Sudan.

Nederlands utenriksminister Wopke Hoekstra sier samtidig at landet nå samarbeider med Jordan for å få sine borgere ut.

KAMPER I HOVEDSTADEN: Røyk stiger opp fra et boligområde i Khartoum. Bildet ble tatt sist uke. Foto: AFP

70 nordmenn

Norge, Sverige, EU og Sveits forbereder en mulig evakuering av egne borgere fra Khartoum.

Norge har for tiden tre utsendte diplomater i Sudans hovedstad Khartoum. På grunn av kampene har det ikke vært mulig å få disse ut av landet.

– Så vidt vi er kjent med, så befinner det seg om lag 70 nordmenn i Sudan for øyeblikket. Det jobbes på spreng langs ulike kanaler for å få folk ut. Det er farlig å være i Sudan nå, sier statssekretær Eivind Vad Petersson til NRK.

UTELUKKER IKKE MILITÆRE MIDLER: Statssekretær i UD Eivind Vad Petersson (Ap) sier Norge ikke utelukker å bruke militære midler for å hente ut sine ambassadeansatte fra Khartoum. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– For UD så er vår øverste prioritet å få ut de norske diplomatene, som vi har et spesielt ansvar for, understreker Vad Petersson.

Riksdagen godkjente kl. 11 på søndag at svenske soldater kan sendes til Sudan for å delta i evakuering.

Det er trolig snakk om opptil 150 soldater, selv om utenrikskomiteen i Riksdagen skal ha foreslått at regjeringen får mulighet til å sende opptil 400.

Vad Petersson sier Norge også kan komme til å sende militært personell, mest sannsynlig via alliertes militærbaser i Djibouti.

– Vi bruker alle virkemidlene vi har til rådighet. Det kan være sivile, men også militære ressurser. Vi samarbeider tett med andre land som også har borgere i Sudan.

– For farlig

Kampene i Sudan mellom hærstyrkene til landets to mektigste generaler brøt ut 15. april. Hundrevis av sivile er blitt drept.

Kampene har fortsatt etter at både regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF kunngjorde en tre dager lang våpenhvile. Lyden av kraftig skyting, høye eksplosjoner og kampfly kunne høres over mange deler av hovedstaden lørdag.

Utenriksdepartementet sa i går at det må bli roligere på bakken før Norge eventuelt kan få evakuert alle med norsk tilknytning.

– Nå er det for farlig. Det er uoversiktlig, og det er ikke mulig å gjøre det nå, sa avdelingsdirektør i UD Tuva Bogsnes til NRK.