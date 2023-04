Folkemord-innblandete generaler i blodig maktkamp i Sudan

Kampene raser i flere byer i Sudan mandag morgen.

Det er tredje dag på rad med kamper mellom regjeringsstyrkene og paramilitære gruppen RSF.

Sudans legeforening melder at så langt er minst 97 sivile drept og 365 såret.

Reuters rapporterer at det i to timer mandag morgen var både flyangrep og artelleri-ild i hovedstaden Khartoum. Deretter sluttet flyangrepene, mens man fortsatt kunne høre eksplosjoner fra artilleri-granater.

Ifølge Reuters er det første gang på flere tiår at det er harde kamper i hovedstaden.

Det er regjeringsstyrkene som kontrollerer flyvåpenet, som de bruker til angripe opprørernes baser. Kampene raser også flere steder nord og vest i landet.

Sivile lider mest under kampene. Her er personer med sine eiendeler på flukt fra kampene i hovedstaden Khartoum søndag. Foto: - / AFP

Vanskelig for sivile

I Khartoum kontrollerer hæren og RSF forskjellige områder. Situasjonen er kaotisk. Det gjør det vanskelig for sivile å vite hvor det er trygt.

– Det er så mye falsk informasjon og alle lyver. Vi vet ikke når eller hvordan dette vil slutte, sier en ung kvinne, Huda, til Reuters.

Hun forteller om mangel på alt de trenger for å overleve.

– Vi er redde. Vi har ikke sovet på 24 timer på grunn av bråket. Huset rister. Vi er redd for å gå tomme for vann og mat og medisin til min far som har diabetes, sier Huda.

To fly i brann på den internasjonale flyplassen i Khartoum søndag. Foto: AP

FN har stoppet arbeidet

Søndag stoppet FNs matprogram (WFP) arbeidet i Sudan. Det skjedde etter at tre av WFPs ansatte lørdag ble drept.

I tillegg ble et FN-fly truffet under trefninger på flyplassen i Sudans hovedstad Khartoum.

WFP er veldig viktig for Sudan: De skriver at nesten en tredel av landets 46,8 millioner innbyggere lever under utrygghet når det gjelder om de får mat.

Regjeringsstyrker i Port Sudan søndag. Pickuper med mitraljøse på lasteplanet er blant de vanlige våpnene i Sudan. Foto: - / AFP

To generaler

Kampene i Sudan startet lørdag morgen etter at Mohamed Hamdan Dagalo, kalt «Hemedti», anklaget hærsjef Abdel Fattah al-Burhan for kuppforsøk.

De to har en lang blodig og felles historie. Begge var innblandet i Darfur-konflikten på 2000-tallet,

Over 300.000 mennesker ble drept i Darfur i det som er beskrevet som det første folkemordet i det 21. århundre.

Hemedti ledet det som den gang het Janjaweed-militsen. Det var gruppen som sto for de verste massedrapene.

Også hærsjef al-Burhan var aktiv i Darfur da folkemordet pågikk, skriver Al Jazeera.

Fakta om den paramilitære gruppen RSF Ekspandér faktaboks Dette er den paramilitære gruppen RSF som har vært i harde kamper med regjeringsstyrker i Sudan siden lørdag.

En paramilitær gruppe som ble stiftet i august 2013 og kjempet på vegne av Sudan i Darfur.

Er anklaget for flere krigsforbrytelser i Darfur, blant annet drap og voldtekt av sivile samt brenning av sivile hus. Ifølge Human Rights Watch kvalifiserer RSFs handlinger i Darfur til stempelet forbrytelser mot menneskeheten.

Har vært en støttespiller til militærjuntaen som har kuppet makten i landet, og det pågikk forhandlinger om at gruppen skulle innlemmes i den regulære hæren.

Gruppens arabiske navn kan oversettes direkte til raske støttestyrker, eller som de kalles på engelsk: Rapid Support Forces (RSF).

Gruppen ledes av general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemedti.

Gruppen har også kjempet i Libya og Jemen.

Hemedti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur, noe han er anklaget for å ha brukt RSF til å gjøre. Kilde: Wikipedia, HRW.

Styrtet regimet sammen

Etter at konflikten i Darfur var over, ble Janjaweed-militsen gjort om til paramilitær styrke (RSF) under Hemedtis ledelse. Abdel Fattah al-Burhan ble på sin side gjort til hærsjef i 2018.

De to var de sentrale da hæren i april 2019 styrtet Omar al-Bashir, Sudans president gjennom 30 år, i et militærkupp.

Etter kuppet ble det bestemt at RSF og hæren skulle slås sammen. Den sammenslåingen har ikke vært enkel og ligger bak mye av kampene i dag.

Fakta om uroen i Sudan siden 2019 Ekspandér faktaboks 11. april 2019: Omar al-Bashir, Sudans president gjennom 30 år, fjernes i et militærkupp. Det skjer etter flere måneder med demonstrasjoner i Sudans hovedstad Khartoum.

25. oktober 2021: Et nytt militærkupp fører til at statsminister Abdalla Hamdok og flere andre sivile medlemmer av overgangsregjeringen som ble innsatt i 2019, blir pågrepet. Det innføres unntakstilstand, flere demonstranter blir drept av militæret, og verdenssamfunnet stanser mye bistand til Sudan.

11. november: Den afrikanske union (AU) suspenderer Sudan som medlem. Hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan danner en ny militærjunta.

21. november: Burhan går med på å gjeninnføre et overgangsstyre med Hamdok som statsminister. Flere sivile ledere løslates, og det innføres en plan om å holde valg i juli 2023. Hamdok går imidlertid av allerede i januar 2022.

4. juli 2022: Burhan sier hæren trekker seg fra forhandlinger ledet av FN, slik at sivile grupper kan danne regjering. Kunngjøringen møtes med skepsis fra alle hold.

5. desember: Sudans militære, paramilitære og mange sivile ledere undertegner en preliminær avtale om en sivil maktoverføring innen to år. Demonstranter klager over at avtalen ikke bidrar til rettferdighet for mer enn 120 prodemokratiske aktivister som ble drept i etterkant av kuppet i oktober 2021.

13. april 2023: Spenningen stiger mellom hæren og den paramilitære gruppa RSF. Planen er at RSF skal integreres i den vanlige hæren, men når Burhans nestkommanderende Mohamed Hamdan Daglo kaller kuppet i 2021 en tabbe som har gjenopplivet restene av Bashirs regime, fører det til full krise. Undertegningen av en endelig avtale om overgang til demokrati utsettes to ganger. Hæren advarer om at Sudan er ved et farlig vendepunkt.

15. april: Skyting og eksplosjoner bryter ut i Khartoum. RSF og hæren anklager hverandre for å ha startet kampene. RSF sier de kontrollerer flyplassen og presidentpalasset, hæren insisterer på at de fortsatt har kontroll og sitter med makten. Kamper bryter også ut i Darfur, der tre ansatte i FNs matvareprogram (WFP) blir drept.

16. april: WFP stanser alle operasjoner i Sudan midlertidig. Minst 56 sivile og flere titalls soldater er drept, ifølge landets legeforening. Sivile ledere, Den afrikanske union (AU), FN og flere andre oppfordrer til umiddelbar våpenhvile. Hæren og RSF blir enige om å åpne en humanitær korridor i flere timer, uten at dette ser ut til å lette på skuddvekslingene i Khartoum. (NTB)

Gull og Wagner-gruppen

Hemedti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur. Han skal årlig fly ut gull for 140 milliarder kroner til Dubai.

Gullet har gitt RSF en egen økonomi, noe som har gjort dem uavhengige av staten.

RSF har også vært samarbeidet med den beryktede russiske Wagner-gruppen, skriver DR.

Røyk stiger opp fra en bygning i Khartoum etter et angrep søndag. Foto: - / AFP

Verdenssamfunnet engasjerer seg

Etter at kampene startet lørdag frykter mange at det skal utvikle seg til en full borgerkrig.

FN, USA, Storbritannia, Tyskland og en rekke andre land har alle tatt til ord for en våpenhvile.

Til tross for oppfordringene kan det set ut til at det er langt frem til noen fredelig løsning.

– al-Burhan vil enten bli stilt for retten eller dø som en hund, sa Hemedti lørdag til Al Jazeera.