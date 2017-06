Norske Abdul: – Sjåføren lever takket være imamen

Det var folk på gata som stanset sjåføren for varebil som kjørte inn i en menneskemengde i London søndag kveld. Da mannen forsøkte å kjøre videre, stanset bilen av en eller annen grunn og han ble dratt ut og lagt i bakken.

NRK har truffet norske Abdul som er fra Kristiansand, men som har levd i Finsbury i mange år. Han var til stede under dramaet i går og forteller at sjåføren som angrep ble utsatt for en voldsom behandling før imamen i den lokale moskeen grep inn.

Abdul vil ikke si etternavnet sitt og vil ikke bli fotografert, men han forteller:

Imamen roet ned gemyttene

– Sjåføren lever takket være imamen. «Det dere gjør er galt», sa han til folk. «Det er ramadan og bare åtte dager igjen. Nå må dere roe dere ned. La oss overlevere denne mannen til politiet så de ta overta», sa imamen til oss, forteller han.

Abdul forteller også at mannen som døde hadde falt om på gata og besvimt før bilen kom, men han er likevel ikke i tvil om at dette er et terrorangrep.

– Det sjåføren sa da han lå nede, gjorde folk rasende. Jeg vil ikke gjenta det han sa om muslimer. Men han sa også «Nå har jeg gjort det jeg skulle. Mitt oppdrag er ferdig. Nå kan dere gjøre hva dere vil med meg.»

Han forteller videre at han er sjokkert over det som har skjedd og håper at dette ikke er noe som skal splitte folk i London.

– Vi har levd fredelig sammen lenge her i London, uansett religion eller hudfarge. Angrepet skal ikke få endre det, sier han til NRK.

Ble bitt

En annen mann, Said, ble skadet av den rasende angriperen.

– Vi tok tak i ham og da beit han meg. Han var veldig sint, sier Said til NRK. Han forteller at han ikke klarer bevege tommelen nå.

Han forteller at han sammen med moskeens imam beskyttet mannen. De holdt ham til politiet kom på plass.

– Han var rasende og ropte noe om religion, men jeg vil ikke gjenta det han sa, sier Said.

Said forteller om basketaket med sjåføren. Du trenger javascript for å se video. Said forteller om basketaket med sjåføren.

Politiet berømmer innsatsen til dem som holdt sjåføren fanget.

– Jeg vil takke dem som hjalp politiet og holdt mannen. Våre folk fikk rolig pågrepet ham og brakt ham i varetekt, sier politiets talsmann Neil Basu.

Han sier angrepet var et angrep på London og alle byens beboere.

Politiet berømmer vitnenes håndtering av den mistenkte Du trenger javascript for å se video.

NRK treffer også Munidi som sier at påkjørselen har rokket ved tryggheten i bydelen.

– Vi er faktisk i fare. Det er slik situasjonen er nå. Nå må vi begynne å beskytte oss selv. Heretter må holde et ekstra øye med biler og varebiler, sier han.

Han mener angrepet her er en hevn for tidligere angrep i London.

– Men vi vil ikke gjengjelde, vi er ikke slike folk her. Men det har nok gjort folk i bydelen mer redde, sier han til NRK.