47-åring fra Wales terrorsiktet for moskéangrepet i London

The Guardian skriver at den mistenkte gjerningsmannen, Darren Osborne, skal være en gift firebarnsfar bosatt i Cardiff.

Politiet ransaket 47-åringens hus nordøst for byens forsteder mandag. De fant ikke umiddelbare bevis på at Osborne var et aktivt medlem av en organisasjon på ytre høyre. Han var ikke kjent for sikkerhetstjenestene, ifølge Ben Wallace, sikkerhetsministeren i Storbritannia.

– Det jeg kan si om denne personen så langt er at han ikke er kjent for oss, sa Wallace.

Naboer i Cardiff hvor han bodde i flere år, beskrev ham som «aggressiv» og «merkelig». De fortalte at det var uklart hva han jobbet med, men noen sa at han var arbeidsledig, men kjøpte og solgte biler. Osborne vokste opp i Weston-super-Mare, hvor familiemedlemmer av han fortsatt bor. Folk som sa at de kjente ham i Weston da han bodde der, beskrev ham som en fighter, og en som ville «flippe ut» når han drakk for mye, ifølge avisen.

På mandag fortalte naboer av Osborne at i løpet av helgen hadde han kalt en 12 år gammel muslimsk nabo for «innavlet» og han hadde blitt kastet ut av en lokal pub for å ha bli full, og forbannet muslimer og sagt at han ville gjøre noen skade, skriver avisen videre.

DEN MISTENKTE: Flere filmet den tiltalte etter at folk på stedet fikk tak i ham, og politiet kjørte ham vekk. Her er et foto fra en av videoene. Foto: HANDOUT / Reuters

Ropte at han ville drepe alle

Ti mennesker ble såret da varebilen kjørte inn i en folkemengde etter kveldsbønnen under den muslimske fastemåneden ramadan. En mann ble i tillegg erklært død på åstedet i Finsbury Park.

Under angrepet ropte gjerningsmannen ifølge øyevitner at han «vil drepe alle muslimer».

Britisk politi bekreftet mandag at de gjennomsøker en adresse i et boligområde i utkanten av Cardiff. Varebilen som ble brukt i angrepet natt til mandag, ble ifølge britiske medier leid i Wales.

47-åringen ble først pågrepet, mistenkt for drapsforsøk. Men siktelsen ble mandag ettermiddag endret til «iverksettelse, forberedelse eller anstiftelse til terrorisme, inkludert drap og drapsforsøk».

– På dette stadiet i etterforskningen antas det at den mistenkte handlet alene, men vi etterforsker selvfølgelig alle omstendighetene som ledet fram mot angrepet, opplyser London-politiet.

Både politi og andre britiske myndigheter har fått kritikk fordi de var sent ute med å fastslå at angrepet i Finsbury Park var terror.