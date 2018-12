Den norske jordmoren Elizabeth Hoff er sjef for Verdens helseorganisasjon i krigsherjede Syria.

Hun kjenner landet svært godt etter sju år der.

Hoff er i fredelige Norge nå i julen.

– Er det en god nyhet at USA trekker seg ut av Syria?

– Mange synes nok det er positivt. Men tidspunktet er ikke positivt i det hele tatt, sier den erfarne hjelpearbeideren til NRK.

Elizabeth Hoff mener Tyrkia nå kan trekke lenger inn i Syria. Hun frykter mer krig og lidelser for befolkningen. Du trenger javascript for å se video. Elizabeth Hoff mener Tyrkia nå kan trekke lenger inn i Syria. Hun frykter mer krig og lidelser for befolkningen.

Elizabeth Hoff er betenkt over nyheten om at USAs president har gitt orde om at de amerikanske styrkene skal forlate Syria.

Hun viser til at det nå er en stor frykt for at Tyrkia skal gå inn med militære styrker og krige nord i Syria. Tyrkia ønsker å få kurderne lenger bort fra den tyrkiske grensen.

– Nå ser det ut til at USA gir Tyrkia klarsignal om at de kan trekke lenger inn i Syria enn det tyrkerne opprinnelig hadde tenkt.

Elizabeth Hoff mener Trump nå gir Tyrkias leder Erdogan frie tøyler til å krige mot tyrkerne i Syria. Foto: Murat Cetinmuhurdar / AFP

Hun frykter mer krig og lidelse når kurderne blir presset innover i landet av tyrkiske styrker.

Hoff viser til at det fortsatt er lommer der IS holder til. Hun frykter en direkte konfrontasjon mellom ulike parter og interesser, og at den humanitære situasjonen skal bli verre.

Mange kritiske stemmer i USA

Også i USA er skepsisen stor til Trumps vedtak. Fox News sin spesialreporter på nasjonal sikkerhet skrivet på Twitter at flere sentrale personer i den amerikanske hæren er veldig skeptiske og kaller beslutningen et «sjokk» og «et slag i magen».

Og direktør for etterretningsplanlegging ved «Institute for the Study of War», Jennifer Cafarella, kommer med en enda hardere dom.

– Hans uventede ordre – stikk i strid med det seniorrådgivere sa bare timer i forkant, og utstedt etter lite debatt i hæren eller Kongressen, vil akselerere IS sin gjenoppbygging, som allerede er i gang i Irak og Syria, og sette amerikansk antiterror arbeid flere år tilbake i tid, noe som kan berede grunnen for et nytt 11. september, skriver hun i Washington Post.

Hun skriver også at det ikke er sant at USA har vunnet krigen mot IS i Syria, slik Donald Trump har sagt gjentatte ganger.

Vinteren dreper

Elizabeth Hoff forteller til NRK at det er en vanskelig tid for mange i Syria nå. I enkelte områder kan det være like kaldt som i Norge, spesielt nordøst i Syria.

– Vi ser barn som løper rundt på den kalde jorda uten sko. Mange i flyktningleirene sover uten madrass som kan beskytte mot kulda fra bakken, sier hun, og legger til:

Den syriske byen Homs dekket av snø. Vinteren rammer mange i Syria. Foto: Yazan Homsy / Reuters

– Mange som har flyktet fikk bare med seg en bærepose med noen få eiendeler. De har bare et ullteppe som de har fått fra FN eller en lokal hjelpeorganisasjon.

Elizabeth Hoff ble omtalt som «Nordens Mor Teresa» da hun mottok Erik Byes minnepris i sommer.

En eldre mann ved en flyktningleir i Idlib i Syria. Who frykter for kulda nå når vinteren setter inn for fullt. Foto: Aaref Watad / AFP

Hun forteller at hjelpearbeidet når flere av dem som trenger hjelp i Syria – nå når regjeringsstyrkene kontrollerer en større del av landet:

Skuffet over giverland

Selv om forholdene i regjeringskontrollerte områder er blitt bedre det siste året, er hun likevel skuffet over giverlandene.

– Hva forventet du at det internasjonale samfunnet skulle bistå med?

– Jeg må si at jeg personlig er skuffet, spesielt over de tradisjonelle giverlandene.

Elizabeth Hoff viser til uttalelser fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA om at de ikke vil støtte hjelpearbeid i de regjeringskontrollerte områdene.

– De ønsker ikke gjøre noe som kan oppfattes som at de bygger opp regimet til Assad, sier Hoff.

– De ser ikke hvor mye enkeltindividene strever for å få livene sine på plass.

Elizabeth Hoff forteller at 80 prosent av innbyggerne i de regjeringskontrollerte områdene lever under fattigdomsgrensen på to amerikanske dollar om dagen.