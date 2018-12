USA har startet tilbaketrekkingen fra Syria

President Donald Trump sendte onsdag ettermiddag en melding på Twitter der han antydet om at styrkene nå blir sendt hjem. USA har 2000 soldater i Syria. Det skal ta mellom 60 og 100 dager å gjennomføre tilbaketrekningen.

– IS i Syria er nå nedkjempet, det var den eneste grunnen jeg hadde til å være der under Trumps presidentskap, skriver altså Trump.

Den amerikanske presidenten har også tidligere sagt at tiden nå har kommet til å trekke styrkene ut av landet. Nå skriver pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Sanders, at dette faktisk er i ferd med å skje.

– Vi går nå over til neste fase av denne kampanjen, skriver Sanders.

Informasjonen blir også bekreftet av andre kilder.

– Full tilbaketrekning, sier en høytstående kilde til nyhetsbyrået AFP.

– Vi vil sørge for at være tropper gjør det på en sikker måte, men dette skal skje så fort som mulig, sier kilden.

Reuters skriver at allierte land har blitt informert.

TETT SAMARBEID: En kurdisk soldat snakker med en amerikansk offiser. Kurderne ble regnet som meget effektive bakkestyrker i operasjoner som amerikanerne støttet. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Kurderne blir alene

De amerikanske soldatene i Syria har operert sammen med kurdisk milits. Kurderne står i en vanskelig posisjon. Både regimet i Syria og Tyrkia er i konfrontasjon med dem.

Washington Post skriver at sentrale mennesker i Pentagon fortsatt forsøker å få presidenten til å holde soldatene på plass. Argumentasjonen skal blant annet være at en slik tilbaketrekning er et forræderi mot kurderne.

Beslutningen reverserer oppfatningen av at USA står i Syria for å hindre at IS eller andre, nye, grupperinger skal få økt makt. Forsvarsminister Jim Mattis mener det er grunnen til at styrkene må bli værende, skriver Reuters.

STØTTER IKKE TRUMP: Senator Lindsey Graham mener tilbaketrekningen sender feil signal til verden. Foto: Zach Gibson / AFP

– En feiltagelse

Den mektige republikanske senatoren Lindsey Graham støtter vanligvis Trump. Det gjør han ikke denne gangen.

– Å trekke troppene tilbake er en feiltagelse, skriver Graham i en uttalelse.

– Det er en stor seier for IS, Iran, Bashar al Assad og Russland. Dette vil gjøre det vanskeligere for USA å rekruttere partnere i kampen mot radikal islam, skriver Graham.

Den britiske forsvarsministeren er kritisk til utgangspunktet for tilbaketrekningen. Han skriver i en melding på Twitter at IS ikke er nedkjempet i Syria.

Republikaneren Marco Rubio mener også at å sende troppene hjem vil være en alvorlig feil.

– Dette vil få større konsekvenser enn kampen mot IS, sier Rubio til AP.