Tyrkiske styrker gjør seg klare til å gå inn i Syria

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan varslet nylig at landets styrker vil rykke inn i Syria. Det skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

– De neste månedene kommer vi til å ta sikte på å fjerne den kurdiske YPG-militsen og IS i Syria, har Erdogan slått fast.

Ifølge al-Jazeera skal over 100 stridsvogner og andre militære kjøretøy nå befinne seg i grenseområdet.

En tyrkisk stridsvogn på vei til grenseområdet mot Syria. Bildet er tatt 13. desember. Foto: Ismet Bicen / AP

Styrkeoppbyggingen ved grensen tyder på at en større operasjon kan komme i gang om kort tid, selv om Erdogan har varslet at det kan bli utsettelser.

Den tyrkiske soldaten Muhammed Ali Kalo ble drept 15. desember i den syriske byen Afrin. Tyrkiske styrker tok byen tidligere i år. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Trump: Tyrkia har lovet å utradere IS

President Donald Trump sier Tyrkias president har lovet å bistå i Syria, etter at amerikanske tropper trekker seg ut av landet.

Krigere fra den USA-støttede YPG-militsen. Tyrkia mener YPG er en terrororganisasjon. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Søndag bekreftet en militær talsperson i Pentagon at Donald Trump hadde undertegnet den omdiskuterte ordren om tilbaketrekning av amerikanske tropper fra Syria.

Noen timer senere sendte Trump ut en melding på Twitter. Der refererte han fra en samtale med president Recep Tayyip Erdogan. Trump har fått forsikringer om at Tyrkia vil utradere det som er igjen av IS i Syria.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Motbør

Utover at en signering fant sted søndag, er det ikke gitt detaljer eller kommentarer rundt tilbaketrekningen fra Syria.

Trumps avgjørelse om å trekke tilbake de rundt 2.000 gjenværende troppene i Syria har møtt motbør blant annet innad i det amerikanske militæret.

Samtidig har USAs president fått støtte fra egne partifeller.

– Det burde ikke være USAs oppgave å erstatte regimer rundt om i verden. Det er dette president Trump erkjente om Irak, at det var den største utenrikspolitiske katastrofen de siste tiårene, og han har rett ... Generalene har ennå ikke forstått feilgrepet, heter det i en Twitter-melding fra den republikanske senatoren Rand Paul.

Trakk seg

Det vakte uro og bekymring blant USAs nærmeste allierte da president Donald Trump onsdag overraskende ga ordre om at han vil trekke amerikanske soldater ut av Syria. I tillegg til internasjonal kritikk, fikk avgjørelsen også kraftig motbør i Washington.

USAs president Donald Trump vil trekke landets styrker ut av Syria. Foto: JIM WATSON / AFP

Et snaut døgn etter at Trump informerte om tilbaketrekningen, kom meldingen om at USAs forsvarsminister Jim Mattis går av.

Beslutningen om å gå ut av Syria blir sett på som et nederlag for Mattis, som tidligere har uttalt at det å trekke seg ut er en «strategisk tabbe».

Amerikanske soldater ved byen Manbij i Syria. Nå blir de hentet hjem. Foto: US ARMY / Reuters

Advarte Trump

Iran og Russland, det syriske regimets nærmeste allierte, gleder seg imidlertid som ventet over en forestående amerikansk tilbaketrekning.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var blant dem som sammen med Storbritannia og Frankrike advarte om risikoen ved å trekke seg ut av Syria og at kampen mot IS ikke er over.