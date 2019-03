Norsk IS-kvinne ute: Dette skjer med tobarnsmoren nå

Som NRK har fortalt, ble den norske statsborgeren fraktet ut av Baghouz tirsdag. Da hadde hun i lang tid forsøkt å komme seg ut av området med sine to små barn, ifølge hennes far.

NRK har snakket med flere kilder i Syrian Democratic Forces (SDF), som kontrollerer området kvinnen nå er i.

Ifølge en høytstående etterretningsoffiser i SDF, som vil være anonym fordi han ikke skal uttale seg til media, er dette prosessen den norske IS-kvinnen må gjennom:

SDF forsøker først å finne identiteten til IS-kvinnene som kommer ut av Baghouz. Dette arbeidet er krevende. Årsaken er at mange kvinner ikke har ID-papirer

Etter dette blir kvinnene avhørt av SDF

Deretter blir de sortert og sendt til de ulike interneringsleirene i Nord-Syria

Denne prosessen kan ta flere dager, ettersom svært mange har kommet ut av den siste IS-enklaven.

Baghouz er den aller siste fliken av IS sitt kalifat, og terroristene er omringet på alle kanter. Årsaken til at området ikke allerede er tatt av amerikanskstøttede SDF, er at det fortsatt er sivile igjen.

– Barna skadet og redde

Det store antallet kvinner og barn i Baghouz har overveldet mottaksapparatet til SDF.

På bare én uke mottok en av interneringsleirene i Nord-Syria 15.000 personer fra Baghouz, ifølge al-Jazeeras korrespondent i området.

En talsmann for Røde Kors i Damaskus, sier at mange av barna som kommer ut av Baghouz er syke, skadde og redde.

I dette området har altså minst to norske barn oppholdt seg den siste tiden, sammen med den norske IS-kvinnen. Barna er to og fire år.

Kvinnen i 20-årene har vært desperat etter å komme ut av Baghouz. Som NRK fortalte i går, måtte hun til slutt betale for å få plass på en av lastebilene som frakter IS-kvinner og sivile ut.

Kurdiske styrker har også kontroll over en annen norsk kvinne, Aisha Shezadi. I fjor vår ble det kjent at hun oppholdt seg i interneringsleiren al-Hawl i Syria.