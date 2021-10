Norsk IS-kvinne i Syria-leir vil hjem til Norge

NRK har møtt Aisha Shezadi Kausar. Hun sier hun angrer på det hun har gjort. Før hun dro til Syria i 2014, kjempet hun for retten til å gå med nikab i Norge.

– Nå vil en langt mer moderat versjon av meg vende hjem, sier hun og legger til:

– Når det gjelder IS’ ideologi, må jeg bare helt tydelig si fra om at den tar jeg avstand fra.

Tredje gang

Allerede i 2018 bad Aisha Shezadi Kausar om hjelp til å komme hjem til Norge. Men i et intervju med NRK i 2019 sa hun at angret på det håndskrevne brevet til norsk UD.

I mai i år henvendte hun seg på nytt til norske myndigheter. Til Aftenposten sa hun at hun hadde rettet en formell anmodning til Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem.

– Situasjonen har endret seg drastisk det siste året. Omgivelsene er ikke lenger trygge nok, sa Kausar i intervjuet.

Hun fryktet at barna ikke skulle kunne vokse opp uten å utvikle alvorlige fysiske og psykiske problemer.

Og det er sønnen på fem år hun tenker på når hun nå igjen ønsker å komme hjem til Norge.

Sønnen til Kauser i Roj-leiren. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Gjør det for sønnen

– Jeg gjør dette for min sønns skyld, og så får jeg bare ta konsekvensene som venter meg ved retur. Selv om jeg gruer meg og tror det blir vanskelig, så håper jeg på det beste, sier hun til NRK.

Aisha Shezadi Kausar er siktet for å ha sluttet seg til terrororganisasjonen IS, og er forberedt på rettssak og eventuell fengselsstraff.

Hun bor sammen med sønnen i Roj-leira i Syria. Hun reiste til landet for sju år siden og sluttet seg til IS-regimet. Hun ble den andre ektefellen til den kjente norske islamisten Bastian Vasques.

I leiren bor det over to tusen kvinner og barn som også levde i IS-kalifatet.

Fire norske statsborgere er internert nordøst i Syria. Nå er alle siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Foto: NRK/Privat

Setter sin lit til Støre-regjeringen

Nå setter hun sin lit til den nye regjeringen.

– Jeg ser at norske myndigheter, gang på gang, påpeker at de ikke har noe som helst ansvar for oss. Men jeg håper at med den nye regjeringen vil dette forandre seg, sier Aisha Shezadi Kausar.

Hun ser ingen fremtid i leiren. Og kurderne som har ansvaret her, ber innstendig Norge og andre land om å ta ansvar for sine statsborgere.

Nylig hentet Danmark og Sverige hjem flere mødre og barn.

Men mange hjemland frykter dem som ble med i IS.

Forsøkte å rømme

Aisha er også bekymret for at sønnen blir ekstremist om han ikke kommer seg ut av leiren.

– Vi ser jo de tendensene hos barn som har vært her i lengre tid, og eldre barn som har tilegnet seg ulike typer holdninger fordi de blir påvirket av andre rundt dem, sier hun.

I 2017 forsøkte Aisha å rømme fra IS-leiren til Tyrkia.

Teltene står tett i Roj-leiren. Bildet er tatt i slutten av mars i år. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi innså at det ikke lenger var mulig for oss å leve under IS’ styre. Vi innså at det ikke var slik vi hadde forventet og trodd. Og da bestemte vi oss for å flykte, sier hun.

– Hva var det som trakk deg da du dro til Syria?

– Jeg ble overtalt av visse mennesker, jeg ble fortalt veldig mange positive ting (om IS, red.anm.), som jeg trodde på på den tiden. Men så var virkeligheten noe helt annet da jeg kom, sier Aisha.

– Hva tror du venter deg i Norge når du komme hjem?

– Jeg er av den oppfatning at mange tror jeg er kjempegira på å komme hjem og at jeg bruker barnet mitt som et springbrett. Men sannheten er at jeg gruer meg til å komme hjem igjen, tilbake, med tanke på straffeforfølgelse med tanke på tiden etterpå, forteller hun.

– Norge har et moralsk ansvar

Aishas advokat Bernt Heiberg, er i dialog med norske myndigheter.

– Jeg mener Norge både har et moralsk ansvar til å hente både barna og kvinnene fra leirene i Syria, og en rettslig forpliktelse til å hente de hjem igjen, sier Heiberg ved advokatfirmaet Elden.

Han mener at bestemmelsene i den europeiske menneskerettighetskommisjonen pålegger norske myndigheter å stanse situasjonen som de norske statsborgerne er i.

– I tillegg til at vi som stat og land ikke kan akseptere at barn vokser opp under slike forhold, sier han.

Terrorsiktet

Fire kvinner som er under etterforskning av PST er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon i Syria, ifølge PST.

En slik deltagelse kan straffes med inntil seks år i fengsel.

De aktuelle kvinnene er en etnisk norsk trønder (34), to søstre fra Bærum (23 og 27) og Aisha Shezadi Kausar (30) fra Bærum.

Alle kvinnene er internert i leirene Roj og Al Hol nordøst i Syria.