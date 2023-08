Norge gir F-16-jagerfly: – En historisk avgjørelse

– En historisk avgjørelse, sier Zelenskyj.

Ukraina har lenge etterspurt F-16-jagerfly, og i dag, på Ukrainas nasjonaldag, kunne Støre altså bekrefte at også Norge vil tilby sine fly.

Det er nå tre land som donerer jagerfly til Ukraina. Zelenskyj sier til et samlet norsk pressekorps at han er takknemlig uansett antall fly som blir gitt.

F-16 TIL UKRAINA: Jonas Gahr Støre kunne i dag meddele at Norge vil gi F-16-fly til det ukrainske forsvaret. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi har besluttet å donere norske F-16 jagerfly, og vi er nå inne i en diskusjon på når og hvordan, sier Jonas Gahr Støre på dagens pressekonferanse.

Norge vil også gi annen militær, humanitær og sivil støtte.

Det er denne typen jagerfly Norge, i tillegg til Danmark og Nederland, nå gir Ukraina. Foto: FABIAN BIMMER / Reuters

Mellom fem og ti jagerfly

Etter det NRK erfarer vil Norge donere mellom fem og ti jagerfly til Ukraina.

– Vi har et lite antall igjen. F-16 er et fly vi ikke nå lenger bruker. Men vi har et lite antall igjen som skal bli en del av det europeiske bidraget, sier Støre til NRK.

– Danmark gir 19 fly. Vi er ikke i nærheten av det?

– Nei, vi er lavere enn det. Det hører til historien at noen av de flyene vi har er utbrukt, men vi har noen igjen, og de kan brukes til trening og donasjon.

– Regnestykket er slik: Vi har solgt fly til Romania. Et viktig salg. Det betyr at en av våre allierte i Europa kan få nytte av de flyene, sier Støre, som bekrefter at avtalen består.

To norske F-16 jagerfly i luften. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

I tillegg til de 32 flyene som er solgt til Romania, har Norge hatt en avtale om å selge 12 jagerfly til Draken International, som er et amerikansk privat selskap.

– Det har vært planer om å selge til et amerikansk selskap. Det vil vi ikke gjennomføre, konstaterer Støre.

Han sier det er usikkert hvor mange fly Norge kan gi, og at det kommer an på tilstanden og innholdet til flyene. Forsvaret hadde i utgangspunktet totalt 60 F-16-fly.

Støre kunne også meddele at Norge ville donere mineryddingssett.

Eksperter peker ofte på at det er svært høy tetthet av miner ved fronten i Ukraina, og at dette er én av årsakene til at motoffensiven går sakte.

Danmark og Nederland gir

Søndag ble det kjent at Nederland og Danmark vil gi F-16-fly til Ukraina – så snart de ukrainske pilotene er ferdig trent.

Nyheten kom under Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs rundreise rundt i Europa for å samle våpen og støtte. I helgen besøkte han både Sverige, Danmark og Nederland.

Danmark har allerede gått ut og lovet bort 19 fly til Ukraina. Statsminister Mette Frederiksen håper de seks første flyene vil være klare ved nyttår.

I august kunne den statsminister Mette Frederiksen meddele at Danmark vil gi 19 jagerfly av typen F-16 til Ukraina. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Nederland har 42 F-16-fly. Hvor mange av disse som skal til Ukraina, kunne ikke den nederlandske statsministeren svare på søndag.

Zelenskyj uttrykte stor takknemlighet overfor de to landene som nå donerer jagerfly.

– Dette gir forhåpentligvis sterk fortgang for andre land som er i tvil om de skal gjøre dette, svarte presidenten på spørsmål fra en ukrainsk journalist.

Også Frankrike vurderer å gi jagerfly til Ukraina, av typen Mirage 2000. De har allerede begynt å trene opp rundt 30 ukrainske piloter med denne flytypen, skriver Le Figaro.

Fullt utbytte om flere år

Totalt er det en koalisjon av elleve nasjoner som bidrar til å trene ukrainske piloter til å fly F-16-fly. Treningen starter i august og skal skje i Danmark, i tillegg til på et treningssenter i Romania.

– Forhåpentligvis vil vi kunne se resultater i begynnelsen av neste år, sa Danmarks fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen til journalister tidligere i sommer, skriver Reuters.

– Optimistisk tidsperspektiv

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga, sier det er usikkert hvor lang tid det vil ta å lære opp ukrainsk forsvar i F-16-fly, men at seks til tolv måneder er et optimistisk tidsperspektiv.

Haga sier også at Ukraina nok ikke vil få fullt utbytte av donasjonene før om et par år.

Hittil er det startet opp opplæring av åtte piloter.

– Flyene de bruker nå, bruker først og fremst russiske våpentyper, som de selvsagt ikke får kjøpt nye våpen til. Og de sliter ut flyene sine. Hvis Ukraina skal ha et flyvåpen om en fire års tid, er denne prosessen med F-16-fly helt nødvendig, sier Haga.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Foto: Luftkrigsskolen

Han mener noe av det viktigste med F-16-donasjonene, er at det sender signal om at man er villig til å bruke mye penger, samt å binde seg til Ukraina over lengre tid:

– Dette er en lang prosess. Det må følges opp. Det vil koste mye penger, sier Haga.

– Når Russlands strategi blant annet har vært å «vente ut Vesten», så er det å starte et så langtrekkende program – å vise at Vesten kommer til å holde ut, sier Haga ved Luftkrigsskolen.

– Det er viktig og nødvendig, sier statsminister Støre.

Får støtte fra opposisjonen

Høyres leder Erna Solberg sier at Stortinget er holdt orientert om den norske donasjonen av F-16 jagerfly.

– Dette er riktig å gjøre, sier Solberg.

Det samme mener stortingsrepresentant Per Willy Amundsen (Frp).

– Fremskrittspartiet stiller seg 100 prosent bak denne beslutningen, sier han til NRK.

Rødts utenriks- og forsvarspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes forteller at de støtter at Norge donerer våpen til Ukraina for å forsvare seg mot Russland.

– Men vi vil advare mot å sende kampfly. Vi ønsker at Norge i stedet prioriterer å bidra med mer luftvern, som er effektivt for å slå tilbake russiske bombefly og missilangrep, sier Moxnes.

