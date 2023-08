Danmark vil gi 19 F-16-fly til Ukraina

Fra Sverige til Nederland og nå i Danmark. Zelenskyj er på reise for å samle våpen og støtte.

Han landet i Danmark søndag ettermiddag i et militært transportfly.

Zelenskyj skal blant annet møte kongehuset og Folketinget, samt ukrainere i Danmark. Han gikk rundt og hilste på de ukrainske pilotene som skal læres opp til å fly F-16 i Skrydstrup, ifølge dansk TV 2.

Noen timer tidligere, på en flyhangar i Eindhoven, kunne Nederlands statsminister, Mark Rutte, bekrefte at de vil gi F-16-fly til Ukraina sammen med Danmark – så snart de ukrainske pilotene er ferdig trent.

Danmark håper de første seks er klare ved nyttår

Søndag kveld ble det kjent hvor mange F-16-jagerfly Danmark skal donere til Ukraina.

De lover hele 19 fly

– Dette er et bemerkelsesverdig øyeblikk, åpnet Danmarks statsminister Mette Frederiksen pressekonferansen med.

Frederiksen håper at de seks første F-16-flyene vil være klare ved nyttår.

Statsminister Mark Rutte ville ikke si noe om antallet F-16-fly som skal gis til Ukraina. Foto: Reuters

– Nederland har 42 F-16-fly, Hvor mange av disse som skal til Ukraina, kan jeg ikke svare på akkurat nå. Det krever flere samtaler, sa Rutte på spørsmål fra en journalist om hvor mange fly Nederland vil gi.

– Vil ikke endre mye på kort sikt

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier at den største gevinsten for Ukraina nå er at USA fortsetter å åpne opp for mer forsvarsmateriell.

– Det tyder på at USA er mindre bekymret for at Ukraina-krigen skal eskalere til en europeisk storkrig. Det betyr også at USA og Nato ser ut til å legge mindre vekt på russiske trusler, som at de skal bruke kjernevåpen.

Men det gir også uttrykk for at Vesten innstiller seg på en krig som blir langvarig. Det er i dette lengre perspektivene at disse F-16-flyene vil få en større rolle, fortsetter Heier.

– Denne avgjørelsen føyer seg inn i en bredere vestlig strategi, der Russland skal overbevises om at seier ikke er mulig, ved å trekke Ukraina inn i et langvarig forsvarssamarbeid når det gjelder fly.

– Det understøttes også med et industrielt forsvarssamarbeid, der det etableres fabrikker i Ukraina som skal lage svenske stormpanservogn og kanskje tyske stridsvogner, sier Heier.

Kampfly og CV-90 vogner var to av temaene Zelenskyj pratet med Kristersson om.

I går kom nyheten at Ukraina og Sverige har inngått en intensjonsavtale om å lære Ukraina å produsere egne CV-90-stormpanservogner.

Avtalen går ut på at svenskene som produserer disse vognene, skal lære ukrainerne å gjøre det selv. Dette vil gi Ukraina en større tilgang til denne type vogner.

Ikke uventet

Tidligere denne uken ble det kjent at USA ville godkjenne overføring av F-16 fra Danmark og Nederland til Ukraina så snart utdanningen av piloter er fullført.

Det var Reuters som først meldte saken, etter at de fikk innsyn i et brev signert USAs utenriksminister Antony Blinken til regjeringene i Danmark og Nederland om saken.

Utenriksminister i USA, Anthony Blinken, uttrykket sin fulle støtte til Danmark, Nederland og Ukraina i et brev. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / NRK

– Jeg skriver for å uttrykke USAs fulle støtte til både overføringen av F-16-jagerfly til Ukraina og til opplæring av ukrainske piloter av kvalifiserte instruktører, skrev Blinken i brevet, ifølge Reuters.

Bjørn Arild Gram: – Vil utrede muligheten for å donere

– Norge ønsker å bidra til at Ukraina får bygd opp en moderne kampflykapasitet. Det er viktig og nødvendig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Norge skal bistå med å trene ukrainske piloter, og bidrar her med fly til treningen. Nå vil de utrede videre mulighet for å donere F-16-fly, sier Bjørn Arild Gram.

– Det er et spørsmål som krever grundige vurderinger, som vi vil gjøre i tett dialog med våre allierte. Vi vil komme tilbake med en endelig beslutning om dette.