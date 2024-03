Dette skriv forsvarsminister Bjørn Arild Gram til NRK:

«Kampflyanskaffelsen er en stor og viktig investering for Forsvaret, og så langt er de viktigste milepælene oppnådd i tråd med langtidsplanen. Innfasingen av F-35 innebærer en betydelig styrking av kampflyvåpenets operative evne og i sum vil Norge i 2025 ha et kampflyvåpen med en betydelig operativ evne som vil fortsette å utvikle seg også i tiden framover.

Det er behov for mer personell med teknisk kompetanse i Luftforsvaret for å understøtte F-35 enn det som opprinnelig var lagt til grunn i planen. Derfor gjør regjeringen en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen både på kort og lang sikt.

Det er utfordrende for Forsvaret å rekruttere og beholde tilstrekkelig folk med riktig kompetanse i dagens arbeidsmarked. Kvalifisert arbeidskraft er en knapp ressurs i det norske samfunnet. Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft vil øke i årene som kommer og dette kan forsterke utfordringene for Forsvaret.

Mangelen på flyteknikere i Forsvaret har vært en utfordring over lengre tid. Både forsvarssjefen, sjef Luftforsvaret og jeg har i ulike fora redegjort for dette tidligere. Her ble det av forrige regjering ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak. Det krever både tid og ressurser for å bedre situasjonen, og det er et langsiktig arbeid å bygge opp den nødvendige kompetansen som skal til for å løse kampflyvåpenets spesialiserte oppgaver, og derfor har denne regjeringen raskt grepet tak i situasjonen.

Utdanningskapasiteten for flyteknikere i Norge har vært en begrensning. Regjeringen har derfor, sammen med Trøndelag fylkeskommune, etablert en ny flyfaglinje ved Fosen videregående skole.Denne startet opp utdanningen høsten 2023, med høye søkertall, og har et nært samarbeid med Luftforsvaret. Videre har regjeringen bevilget midler til å etablere en flyingeniørutdanning ved NTNU. Denne starter opp i høst og vil bidra med kompetanse til både sivil og militær sektor. Luftforsvaret har også inngått avtaler om grunnutdanning av militære flyteknikere ved bådeBardufoss og Fosen videregående skole.

Regjeringen gjennomfører Stortingets vedtak om å flytte Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes ved å legge fram et helhetlig prosjekt knyttet til behov for nye bygg på Værnes for Stortinget våren 2024. En kraftsamling av Luftforsvarets operative virksomhet, fagrettet utdanning og krigsskoleutdanning i Trøndelag vil gi muligheter for et livslangt karriereløp i samme region, og bidra til å både rekruttere og beholde folk med viktig kompetanse.

Gode boforhold er viktig for å rekruttere og beholde personell. Inneværende langtidsplan tar ikke i tilstrekkelig grad høyde for personellrelatert EBA-behov, som boliger og kvarter, særlig knyttet til F-35 og P-8 ved flybasene Ørland og Evenes samt for Hæren i Indre Troms. Sp/Ap-regjeringen har i årets budsjett prioritert 200 millioner kroner til investeringsprosjekter til bolig og kvarter for å tilrettelegge for personellopptrappingen, og legger til grunn at satsningen må fortsette fremover. Mye av de ekstraordinære investeringsmidlene går til å framskaffe boliger og kvarter ved Ørland, Evenes og Værnes.

Regjeringen legger videre til rette for å fortsette å styrke bemanningen også i Forsvaret i 2024, og samtidig styrke utdanningskapasiteten ved Forsvarets høgskole. Veldig mange trives som ansatte i Forsvaret, men mange opplever også at arbeidsbelastningen er høy. Flere ansatte vil redusere arbeidspresset og øke operativ evne.

Fordi mangel på flyteknikere er en utfordring her og nå må vi også iverksette grep som virker på kort sikt. Regjeringen har bevilget midler for å umiddelbart styrke vedlikeholdskapasiteten på F-35 gjennom å leie inn teknisk personell direkte fra Lockheed Martin og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), planlagt med støttepersonell fra Northrop Grumman. Det legges nå til rette for at denne understøttelsen fortsetter frem til 2026. Dette grepet vil også bidra til at Luftforsvaret får økt kapasitet til å drive opplæring av nye flyteknikere. Videre er det bevilget midler til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) for å øke bemanningen og styrke understøttelsen av spesielt F-35 systemet.

Regjeringen har også i årets budsjett bevilget 50 millioner kroner til å styrke arbeidet med å beholde personell. Dette omfatter blant annet justering av lønn for personell med prioritert kompetanse, stipendordninger for videre- og etterutdanning samt å i større grad legge til rette for fleksibelt arbeidssted der det er mulig. Forsvaret arbeider samtidig med å re-rekruttere personell som tidligere har jobbet i Forsvaret.

For regjeringen er det en høyt prioritert oppgave å legge til rette for at Forsvaret har tilstrekkelig personell med rett kompetanse på rett plass til rett tid.»