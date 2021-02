Russiske myndigheter og statlige medier er svært kritiske til at amerikanske bombefly nå midlertidig stasjoneres i Norge.

Fra russisk side understrekes det at amerikanske militære styrker bruker baser på norsk jord til å komme stadig nærmere Russlands viktigste militære anlegg på Kola-halvøya.

Det påpekes også at de amerikanske bombeflyene kan ha atomvåpen om bord, og at flytiden fra Ørland til det russiske grenseområdet blir svært kort.

Strategiske bombefly utenfor Norge

Det russiske nettstedet avia.pro skrev nylig at russiske langtrekkende bombefly av typen TU-160 nå øver på å gjennomføre angrep med atomvåpen mot det russerne kaller «amerikanske baser» på Grønland og i Norge.

LANGE STREKK: Det russiske langtrekkende bombeflyet TU-160 er i lufta i 12 timer av gangen i Barentshavet og Atlanterhavet. Foto: Russlands forsvarsdepartement

En russisk militærekspert vil ikke bekrefte påstanden overfor NRK, men sier at det er mulig.

– Når de er ute på patrulje, inngår det at mannskapet øver på å bruke de våpnene som er om bord. Det gjør både vi og amerikanerne, sier Dmitrij Litovkin som er redaktør for den militære utgaven av avisa Nezavisimaja Gazeta. Han er også tidligere offiser i den russiske Nordflåten.

– Norge et atom-mål

Ifølge Litovkin er russiske myndigheter svært bekymret over at amerikanske styrker kommer stadig nærmere Russlands grenser. Den russiske oppfatningen er at usikkerheten og faren for konflikt nå øker.

ØKT SPENNING: Den russiske militæreksperten Dmitrij Litovkin sier til NRK at amerikanske bombefly på norsk jord gjør Ørland og Norge til et mål for russiske atomvåpen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Russland vil ikke ødelegge lokale mål. Russland vil sette i gang et stort militært angrep, og bruke atomvåpen mot fienden som et forebyggende tiltak. Dermed blir Norge et av disse målene som kan bli rammet av atomvåpen, på grunn av disse amerikanske flyene, sier redaktøren.

– Spenningen øker i nord

Det russiske forsvarsdepartementet vil ikke si noe til NRK om den midlertidige stasjoneringen av de amerikanske strategiske bombeflyene i Norge. Men det russiske utenriksdepartementet sa nylig at det som nå skjer i Norge truer sikkerheten i nordområdet.

NY BASE: På et av de siste toktene fikk de russiske bombeflyene følge av jagerfly fra basen på Frants Josefs land, Russlands vestligste og nordligste flybase. Foto: Russlands forsvarsdepartement

– Spenningen øker ved den russiske grensa, ved at det opprettes et svært mektig område hvor det kan føres krig mot vårt land. Vi mener at denne aktiviteten fra Oslos side utgjør en trussel for den regionale sikkerheten, sa Maria Zakharova som er talskvinne for russisk UD.

Russiske myndigheter har tidligere sagt at de vil sette inn tiltak mot det de oppfatter som «provoserende militære tiltak fra amerikansk side».

MOTTILTAK: Russiske jagerfly trener på å angripe fiendtlige bombefly over Østersjøen. Bakgrunnen er ifølge russiske medier at amerikanske bombefly stasjoneres i Norge. Foto: Russlands forsvarsdepartement

Ifølge det statlige russiske nettstedet RIA øver russiske jagerfly nå på å skyte ned langtrekkende bombefly over Østersjøen. Det skjer det blant annet fordi amerikanske bombefly stasjoneres midlertidig i Norge.