Ett fly har landa, og tre til skal lande i dag. Det bekrefter nestkommanderende ved flybasen Michael Bottenvik-Hartmann til NRK. Han sier dette er en stor logistikkoperasjon for Forsvaret.

Dette blir første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase.

Ifølge Teknisk Ukeblad var bombeflyene mandag morgen i kontakt med canadisk flygekontrolltjeneste. Der ble det ble bekreftet at de var på vei til Ørland, ifølge med flere tankfly. Nettstedet skriver at det er fire fly typen B-1B Lancer som nå kommer.

AMERIKANSKE BOMBEFLY: Det er amerikanske bombefly av typen B-1B Lancer som skal utplasseres ved Ørland flystasjon. Foto: Emerson Nuñez / 100TH AIR REFUELING WING

Luftforsvaret har tidligere øvd sammen med amerikanske bombefly i norsk luftrom. Men nå skal flyene være stasjonert på Ørlandet i en periode. 200 amerikanske soldater er allerede på plass på basen.

Også en Twitter-konto, som har fulgt militære flyvninger i flere år, meldte i dag morges at bombeflyene hadde tatt av med kurs for Norge.

Uenighet om amerikanske bombefly på norsk jord

Flere har reagert etter at de ble kjent at de amerikanske bombeflyene skulle stasjoneres i Norge. Blant dem politikere fra SV og Rødt.

– SV er mot å stasjonere amerikanske bombefly i Norge. Mer amerikansk militær aktivitet på norske baser er ikke i Norges interesse. Det gjelder særlig i en tid hvor vi opplever en negativ spiral med stadig økende spenning mellom USA og Russland, sier leder i SV, Audun Lysbakken.

Rødt går enda lengre i kritikken.

– Nå er det på tide å kalle en spade for en spade og et bombefly for et bombefly. Dette er en opptrapping av amerikansk virksomhet på norsk jord, og det er uakseptabelt å gjemme seg bak ord som samtrening og øvelse, som gjør at det høres mindre alvorlig ut enn det er, sier leder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Ikke brudd på basepolitikken

Utplassering av amerikanske bombefly på Ørlandet bryter ikke med basepolitikken. Det skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et innlegg publisert forrige uke.

For selv om fremmede makter ikke kan plassere styrker permanent i Norge, så kan de øve og trene her i kortere perioder i fredstid.

Ministeren viser til at alliert tilstedeværelse i Norge ikke er noe nytt. Han trekker fram forhåndslagring av amerikansk materiell i Norge, og trening og store øvelser med allierte.

–Ørland er hovedflybasen vår. At vi har allierte fly der er en del av forsvaret av Norge.

Det sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et intervju med NRK. Han forteller at de amerikanske bombeflyene etter planen skal være i Norge i ca. en måned.