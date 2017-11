– Det kommer inntil videre ikke til å bli noen diplomatiske forhandlinger om atomprogrammet, sier en ikke navngitt nordkoreansk tjenestemann til den amerikanske fjernsynsstasjonen.

– Test i atmosfæren det neste

Tjenestemannen understreker at Nord-Korea først må vise at landet er i stand til å nå mål over hele USA med sine raketter. Det skal de ha bevist med gårsdagens test.

NYE ATOMPLANER: Den nordkoreanske utenriksministeren Ri Yong Ho sier at den neste kjernefysiske prøvesprengningen kan finne sted i atmosfæren over Stillehavet. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Men CNNs kilde sier også at nordkoreanske myndigheter planlegger å gjennomføre en ny atomprøvesprengning i atmosfæren. Tidligere har Nord-Korea tester av atombomber og en hydrogenbombe under bakken.

Den nordkoreanske utenriksministeren Ri Yong Ho antydet tidligere i høst at kjernefysisk test i atmosfæren kan komme til å finne sted over Stillehavet.

– Den siste rakettesten viser at regimet i Nord-Korea tror det kan teste som det vil, og Trump-administrasjonen må gjøre mer for å forhindre en prøvesprengning i atmosfæren, sier en talsmann for det japanske forsvarsdepartementet til CNN.

– Fullverdig atommakt

FULLVERDIG ATOMMAKT: I Sør-Korea følger en soldat med på overføringen av Kim Jong-uns kunngjøring i natt. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Nord-Koreas leder Kim Jong-un erklærte i natt at den siste rakettesten var vellykket, ifølge en kunngjøring på statlig fjernsyn i det lukkede landet.

– Nå har Nord-Korea nådd et historisk gjennombrudd ved å bli en fullverdig atommakt, understreket Kim Jong-un.

USAs forsvarsminister Jin Mattis sier at testen markerer et tydelig skritt mot at Nord-Koreas raketter er en trussel for hele verden.

Ny type rakett

Det nordkoreanske regimet hevder at det var en ny type langtrekkende rakett som ble testet i går, og den går under navnet Hwasong-15.

Missilet tilbakela om lag ett tusen kilometer i løpet av 50 minutter før det falt ned i Japans økonomiske sone.

Det gikk hele 4500 kilometer opp over jordas overflate, høyere enn noen gang tidligere, hevder myndighetene i Nord-Korea.

Amerikanske militære myndigheter sier at raketten ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte.

Likevel har myndighetene på Hawaii begynt å teste sirener som skal advare befolkningen mot et eventuelt angrep fra nordkoreansk side.

Førstkommende fredag skal sirenene testes hver måned.

Fordømmelse

KRYMPER BOMBER: Nord-Koreas leder Kim Jong-un viste i september fram det som skal være en kjernefysisk bombe som er liten nok til å bli plassert på en rakett. Foto: YONHAP / Reuters

En hel verden reagerer kraftig på rakettesten.

FNs sikkerhetsråd har i dag kalt inn til et hastemøte for å diskutere den siste utviklingen.

FN har gjentatte ganger krevd full stans i Nord-Koreas atomprogram og har innført en rekke straffetiltak mot landet.

De inkluderer eksportforbud for landets viktige tekstilindustri og begrensninger på Nord-Koreas import av olje.