Hamas-topp utelukker en våpenhvile som ikke får en slutt på krigen

En høytstående tjenestemann i Hamas opplyste sent lørdag at de ikke under noen omstendigheter vil gå med på en våpenhvile i Gaza, som ikke eksplisitt inkluderer en fullstendig slutt på krigen, melder nyhetsbyrået AFP.

Tjenestemannen, som har bedt om å ikke bli navngitt, anklager også Israels statsminister Benjamin Netanyahu for «personlig å hindre» forsøk på å oppnå en våpenhvileavtale.