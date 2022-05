Nord-Korea står overfor sitt første og verste smitteutbrudd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Pyongyang er det stille i gatene.

Bilder viser personell som jobber iherdig med å desinfisere offentlige rom.

Enkelte gater er stengt av for trafikk, og militæret bistår apotekene med å pakke leveranser.

Landets leder Kim Jong-un har beordret en landsomfattende nedstenging.

– En feber uten identifisert årsak, har spredt seg landet rundt fra slutten av april, meldte det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA forrige uke.

Torsdag skriver KCNA at over 700.000 innbyggere er satt i karantene. Nyhetsbyrået omtaler smittespredningen som en «alvorlig nasjonal krise».

En gate i Pyongyang er stengt for trafikk under arbeidet med å begrense smitten i byen. Foto: KYODO / Reuters

For en knapp uke siden bekreftet Nord-Korea sitt første tilfelle av koronasmitte. Natt til torsdag norsk tid melder landet om 262.720 nye tilfeller av febersymptomer.

Dermed er nesten 2 millioner mulige tilfeller av koronasmitte registrert siden april.

Kim Jong-un under militærparaden i april, som ifølge Sør-Korea er kilden til det omfattende utbruddet landet står overfor. Foto: KCNA / Reuters

Så langt er 63 dødsfall knyttet til utbruddet, noe utenlandske eksperter mener er kunstig lavt sett i lys av smittetrykket.

Ifølge Sør-Korea ble smitteutbruddet utløst i forbindelse med en militærparade i Pyongyang i april. Kim Jong-un sto selv bak paraden som markerte hærens 90-årsdag. Titusener av mennesker deltok, skriver Reuters.

Mulig episenter for nye varianter

Ifølge offentlig informasjon har ikke Nord-Korea vaksinert noen av sine nesten 26 millioner innbyggere.

Følgene kan være katastrofale, mener eksperter, som peker på at landet har et dårlig helsevesen, skriver NTB.

Ansatte ved strikketøyfabrikken Songyo i Pyongyang desinfiserer området før arbeidsdagen starter. Foto: Jon Chol Jin / AP

Eksperter advarer om at Nord-Korea kan bli et episenter for nye varianter, skriver The Washington Post.

I tillegg til et vaklende helsevesen, er flere nordkoreanere underernærte og allerede sårbare for sykdom. Trolig mangler landet både medisiner og koronatester, noe som også kan skylde det lave antallet av påviste tilfeller.

Militæret i Nord-Korea hjelper apoteket med å pakke medisiner og utstyr. Foto: KYODO / Reuters

– Det ser veldig ille ut, sier Owen Miller, professor i koreanske studier ved London University, til The Guardian.

– De står overfor en voldsom spredningen av Omikron uten beskyttelse fra vaksiner. De er uten immunitet i befolkningen og uten tilgang til medikamentene som har blitt brukt til å behandle sykdommen andre steder, fortsetter Miller.

Kina som forbilde

Selv er Kim beinhard mot myndighetenes håndtering av smittespredningen.

Ifølge KCNA anklaget han tjenestemenn for «umodenhet» og «slapphet» under et møte tirsdag, melder NTB.

Sør-Korea har tilbudt å sende koronavaksiner til nabolandet, men Nord-Koreas leder Kim Jong-un har så langt ingen planer om å ta imot hjelp fra utlandet.

Kim Jong-un diskuterer koronastrategier med partiet. Foto: AP

Miller mener at Nord-Korea ser på det som ydmykende og destabiliserende å motta internasjonal bistand, og at de derfor henvender seg til Kina for hjelp.

I motsetning til flere globale organisasjoner og ledere, ser Kim opp til Kinas håndtering av pandemien. Strategien innebærer massetesting, portforbud, reisebegrensninger og total nedstenging i enkelte områder.

Metoden har blant annet blitt kritisert av WHO for å ikke være bærekraftig.

– De er i trøbbel nå. Politikken med fullstendig avstengning er ødeleggende. Det som truer befolkningen i Nord-Korea nå er ikke koronasmitte, men selve nedstengningen, sier seniorforsker ved Prio, Stein Tønnesson, til NRK.

Alvorlige konsekvenser

Nord-Korea har mer eller mindre vært lukket for omverdenen siden pandemien brøt ut for over to år siden, underlagt en selvpålagt blokade. Et stort smitteutbrudd kan i verste fall forverre den humanitære situasjonen i landet.

Stans i utenrikshandelen har hindret import av livsviktige forsyninger, og økonomien lider voldsomt.

Medisiner, råvarer og penger er blant midlene som går tapt.

– Man regner med at rundt 40 prosent av befolkningen ikke får nok mat å spise. Det at sykdommen nå brer seg mens folk er så svekket som nå, kan få begeret til å flyte over, sier Tønnesson.

Det allerede svake helsevesenet vil slite med å takle et omfattende virusutbrudd, ifølge analytikere.

Koronapandemien har redusert Nord-Korea sin tilgang på mat og varer fra andre land. Foto: KYODO / Reuters

Tønnesson tror at det knyttes sterk prestisje til det at landet skal klare seg selv, og at de derfor ikke har ønsket ta imot blant annet vaksiner fra andre land.

– Jeg ser på det som lite sannsynlig at de kommer til å åpne grensene. Samtidig er de nok i en ganske desperat situasjon nå, så da kan det hende at de ser seg nødt til å åpne opp for humanitær hjelp fra blant annet Røde Kors og FN.

Ifølge Reuters skal det være den svært smittsomme undervarianten av omikron BA. 2 som er påvist.