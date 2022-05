Nord-Korea er rammet av koronapandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Nord-Korea er seks personer døde av feber, ifølge myndighetene. Blant dem hadde en fått påvist covid-19.

Det er det første bekreftede koronadødsfallet i landet. Torsdag bekreftet Nord-Korea sitt første koronatilfelle siden pandemien brøt ut.

– En feber hvis årsak ikke kunne bli identifisert, har spredt seg landet rundt fra slutten av april. Seks personer har dødd, en av dem testet positivt for BA. 2-undervarianten av omikron.

Det melder det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea.

Har erklært nasjonal krise

– Befolkningen i Nord-Korea befinner seg i en helt ufattelig fortvilet situasjon, sier seniorforsker Stein Tønnesson ved Prio.

Over to år etter at koronapandemien brøt ut, må myndighetene i Nord-Korea forholde seg til viruset. Det ble erklært krise i landet etter meldingene om koronasmitten torsdag, ifølge NTB.

350.000 mennesker har hatt febersykdom siden slutten av april.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået blir 187.000 «isolert og behandlet» for febersymptomene.

Landets leder Kim Jong-un har erklært at han skal overvinne viruset. Svært strenge smittevernrestriksjoner har blitt innført.

Grensekontrollen har blitt enda strengere. Fere tiltak for total nedstengning har blitt iverksatt.

Nord-Korea har erklært krisetilstand etter å ha påvist koronasmitte. Kim Jong-un deltar i møte med regjeringspartiet. Bildet er delt av det statlige nyhetsbyrået KCNA og er datert 12. mai. Foto: AP

Sårbar befolkning

Da pandemien brøt ut i 2020, isolerte Nord-Korea seg helt fra omverdenen. Den viktige grensehandelen med Kina ble også stoppet, forklarer Tønnesson.

Ting var på vei til å stabilisere seg, men flere koronautbrudd og nedstenginger i Kina har påvirket handelen også i 2022. Det har gått utover befolkningen.

Koronasmitte kan gjøre vondt verre.

– De mennesker som lever der, lever nær hunger og kan lide av mange forskjellige sykdommer, sier Tønnesson.

Han mener et angrep på luftveissystemet vil være alvorlig for mange sårbare nordkoreanere.

Stein Tønnesson er seniorforsker ved Prio. Hans spesialfelt er Øst-Asia. Foto: Philip Lote / NRK

Helsevesenet i Nord-Korea er dårlig. Landet mangler trolig både koronatester og annet medisinsk utstyr.

– Det kan bli en alvorlig hungerkatastrofe, med sykdomsepidemi. Det vil bli en enorm tragedie, sier Tønnesson.

Han mener landet nå kanskje må bryte med den politikken de har ført. At de ikke lenger kan avvise hjelp.

– Spørsmålet nå er om FN og internasjonale organisasjoner kan slippe inn igjen.

De kan bidra med matvarer og medisinsk hjelp.

ARKIV: En helsefagarbeider tar temperaturen på en kvinne for å forebygge covid-19, utenfor byen Wonsan i Nord-Korea. Bildet er fra 29. oktober 2020. I mai 2022 har Nord-Korea bekreftet sitt første koronadødsfall. Foto: KIM WON JIN / AFP Foto: KIM WON JIN / AFP

Vil sende vaksiner

Regjeringen i Sør-Korea vil nå sende koronavaksiner til Nord-Korea.

– Vi vil diskutere konkrete planer for bistand med Nord-Korea, sier en talsperson, ifølge Reuters.

Nord-Korea har hele tiden nektet å ta imot koronavaksiner. Befolkningen er ikke vaksinert.

Professor Yang Moo-jin ved Universitet i Seoul tror nordkoreanerne vil kunne be om hjelp nå.

– Isolasjon og kontroll er ikke nok til å komme over krisen uten vaksiner, sier han ifølge Reuters.

Tønnesson tror derimot at Nord-Korea ikke vil ta imot hjelp fra sør. Det handler om nasjonal stolthet, og en idé om å klare seg selv.

– Det er selve hovedinnholdet i Kim-dynastiets prinsipper, sier Tønnesson.

Han forteller at det har vært en tradisjon i Sør-Korea å tilby nødhjelp til naboen i nord.

De har en tanke om at det indirekte kan undergrave regimet i nord. At det kan vise befolkningen der hvor mye mer utviklet Sør-Korea er, ifølge Tønnesson.

– Jeg tror nettopp av samme grunn at Kim Jong-un ikke vil motta hjelp fra Sør-Korea.