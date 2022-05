Nasjonal krise i Nord-Korea etter første koronatilfelle

Frem til nå har myndighetene hevdet at Nord-Korea ikke har hatt koronasmitte. Nord-Korea har trolig rundt 26 millioner innbyggere.

Prøver tatt søndag av pasienter som hadde feber i hovedstaden Pyongyang, «stemmer overens» med omikronvarianten. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Det skal være den svært smittsomme undervarianten av omikron BA. 2 som er påvist, skriver Reuters.

DESINFISERER: Et kontorbygg i Pyongyang blir desinfisert. Foto: Jon Chol Jin / AP

Erklærer nasjonal krise

KCNA omtaler koronasmitten som en «alvorlig nasjonal krise». Landets leder Kim Jong-un har sverget å overvinne utbruddet. Han sier at landet vil innføre smittevern- og karanteneregler på øverste nivå.

Under et krisemøte i det nasjonale politibyrået skal han ha sagt at målet er å eliminere roten så raskt som mulig.

TILTAK: Nord-Koreas leder Kim Jong-un har sverget å overvinne koronautbruddet. Landets myndigheter har raskt innført svært strenge smittevernrestriksjoner. Foto: NTB/AP

Det blir innført strengere grensekontroll og nedstengningstiltak. Landets innbyggere blir bedt om å «fullstendig blokkere spredningen av det skadelige viruset. De skal grundig blokkere områdene sine i alle byer og fylker i landet», skriver nyhetsbyrået.

All forretningsaktivitet og produksjon vil organiseres slik at alle arbeidsenheter blir «isolert» for å hindre smittespredningen, heter det videre.

MUNNBIND: Nordkoreanere med munnbind i forbindelse med feiringen av 110-årsdagen til landets avdøde grunnlegger Kim Il Sung i Pyongyang. Foto: Jon Chol Jin / AP

Kan bli vanskelig

Analytikere har sagt at Nord-Koreas vaklende helsevesen vil slite med å takle et omfattende virusutbrudd.

Det fattige atomlandet har siden koronapandemien brøt ut vært underlagt en selvpålagt blokade. Økonomien har lidd voldsomt, og utenrikshandelen har så godt som stoppet opp.

Togtrafikken mellom grensebyen Sinuiju og den kinesiske byen Dandong ble tentativt gjenåpnet i januar. Men Kina kunngjorde i april at handelen midlertidig ble stanset. Kineserne håndterte da et koronautbrudd i Dandong.