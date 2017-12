Nord-Korea reagerer kraftig mot stor amerikansk-koreansk flyøvelse

12.000 amerikanske og sørkoreanske og 230 fly deltar når øvelsen «Vigilant Ace» starter i Sør-Korea mandag.

Den fem dager lange øvelsen er den største flyøvelsen de to landene noen gang har arrangert.

Blant flyene som er med er F-22 Raptor, et jagerfly som er regnet som et av de mest avanserte flyene i USAs arsenal.

F-22 har stealth-egenskaper og kan angripe bakkemål uten å bli oppdaget på radar.

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un takket arbeiderne da han lørdag besøkte en dekkfabrikk som lager dekk til kjøretøyene som brukes til å frakte landets interkontinentale raketter. Foto: - / AFP

– Provokasjon mot Nord-Korea

Nordkoreanske myndigheter reagerer kraftig på militærøvelsen og kaller USA og Sør-Korea for «krigshissere».

– Det er en full provokasjon mot Nord-Korea som kan føre til atomkrig når som helst, skriver den offisielle nordkoreanske avisen Rodong på lederplass søndag.

Lederen kommer dagen etter at det nordkoreanske utenriksdepartementet sa at president Donald Trump og hans administrasjon «tigger om atomkrig».

Nordkoreanerne har flere ganger i høst reagert kraftig på det de oppfatter som provokasjoner med avanserte militærfly fra amerikansk side.

Senest før president Trumps Asia-reise i begynnelsen av november, gjennomførte to amerikanske B-1B bombefly angrepstrening over Sør-Korea.

Da fordømte Nord-Korea angrepstreningen som «utpressing» og kalte det «trening på et kjernefysisk overraskelsesangrep».

Nord-Korea skjøt onsdag opp en interkontinental rakett som analytikere tror kan nå mål over hele USA. Du trenger javascript for å se video. Nord-Korea skjøt onsdag opp en interkontinental rakett som analytikere tror kan nå mål over hele USA.

Lenge planlagt øvelse

Nord-Korea skjøt onsdag opp en interkontinental rakett som analytikere tror kan nå mål over hele USA.

Amerikanske militære benekter at det er noen sammenheng mellom rakettoppskytingen og den store militærøvelsen, og at øvelsen har vært planlagt lenge.

Årets utgave av «Vigilant Ace» er den 18. i rekken av felles flyøvelser mellom USA og Sør-Korea, selv om det i år er deltar flere fly soldater enn noen gang.

Oversikt over nordkoreanske raketter skutt opp i 2017. Foto: NRK

Mener at krigsfaren øker

Også fra USA kommer det ord om at krigsfaren øker. President Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver HR McMaster kalte lørdag Nord-Korea for «den største umiddelbare trusselen mot USA».

Under en tale i California sa McMaster at krigsfaren «øker for hver dag», skriver Guardian.

– Jeg mener at den øker hver dag, hvilket betyr at vi er i et kappløp om bli i stand til å løse dette problemet, sa han.

McMasters uttalelser kommer dagen etter at Hawaii innførte en ny alarm for atomangrep i frykt for et nordkoreansk angrep.