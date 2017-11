– Oppskytingen av den nye raketten er et gjennombrudd, og viser at Nord-Korea nå har forbedret sin militære styrke, sier Kim Jong-un, ifølge statlige nordkoreanske medier.

En stolt leder

Ifølge meldingene har «Kim Jong-un nå erklært med stolthet at landet omsider har gjennomført den store historiske handling å fullføre statens kjernefysiske styrke, og det å bygge et rakettvåpen».

FEIRING: Gleden var stor hos Kim Jong-un da det viste seg at rakettoppskytingen på tirsdag gikk som den skulle. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

Det hevdes også at raketten gikk høyere enn noe annet tidligere nordkoreansk missil, at den er mye kraftigere enn forgjengerne, at den kan frakte en «superstor og tung kjernefysisk bombe», og at den kan rekke hele det amerikanske fastlandet.

Det er uklart hva som er sant og hva som er overdrivelse av dette, men ekspertene er enige om at Nord-Korea nå har kommet mye lenger i sitt atomprogram.

MOBIL RAKETT: De første bildene viser at den nye raketten kan fraktes på et spesialkjøretøy. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

– Truer verdensfreden

– Nord-Koreas siste rakettest bringer USA nærmere en krig, og Nord-Korea vil bli fullstendig ødelagt om den bryter ut, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley i hastemøtet i FNs sikkerhetsråd i går kveld.

Hun oppfordret alle land til å bryte de diplomatiske og økonomiske forbindelsene til Nord-Korea.

3700 KM: Denne oversikten viser hvor langt de nordkoreanske rakettene har nådd. Foto: NRK

Ifølge Haley bør Kina stoppe all oljeeksport til nabolandet.

Visegeneralsekretæren i FN, Jeffery Feltman, sa at ikke noe er mer truende for verdens fred og sikkerhet nå enn det som foregår i Nord-Korea.

Kim kontrollerer alt

Selv om en hel verden fordømmer Nord-Koreas siste rakettest, sier USA utenriksminister Rex Tillerson at han ikke har gitt opp å få i gang diplomatiske forhandlinger med det lukkede regimet.

EN HÅND PÅ RORET: Leder Kim Jong-un kontrollerer atomvåpenprogrammet svært nøye. Her inspiserer han raketten før den skal skytes opp. Foto: 朝鮮通信社, ????? / AP

For øyeblikket er det lite som tyder på at forhandlinger kan komme i gang.

En nordkoreansk tjenestemann sa i går til CNN at det neste skrittet kan være å gjennomføre en kjernefysisk prøvesprengning over Stillehavet.

På den annen side hevder Kim Jong-un at Nord-Korea har kommet på nivå med USA som en fullverdig atommakt.

Hensikten er trolig å bli tatt på fullt alvor av resten av verden.