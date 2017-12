For første gang siden den kalde krigens slutt har myndighetene i Hawaii testet alarmsystemet sitt. Men nå er det innført en ny tone som skal advare innbyggerne om en overhengende fare for et atomangrep.

Ny tone advarer om atomangrep

Guvernør David Ige sier at selv om faren for et slikt angrep er liten, er det viktig å være forberedt på katastrofen.

Guvernør David Ige sier det er viktig å ta forholdsregler. Foto: Caleb Jones / AP

– Det er andre forholdsregler som må tas når et atomangrep truer enn når en tsunami eller en orkan nærmer seg, sier han til nyhetsbyrået AP.

Fredag ulte sirene for første gang på mange tiår.

– Det er veldig skummelt. Det er høyt. Det er skremmende, sier 75 år gamle Lorraine Godoy som husker hvordan sirenene ofte advarte under den kalde krigen. Hun mener de nå får en påminnelse om at verden ikke lenger er trygg, selv ikke på Hawaii.

Kan nås fra Nord-Korea

Tidligere denne uka hadde Nord-Korea igjen gjennomført en oppskyting og eksperter mener det nå er en mulighet for at en missil kan nå helt til USAs fastland.

Det er 7500 kilometer åpent hav som skiller Hawaii og det lukkede landet og politikerne i delstaten har lenge sagt at det var på tide å blåse støvet av de gamle kriseplanene for et atomangrep. Men delstaten har ikke lenger atomsikre tilfluktsrom. Finansieringen av vedlikeholdet forsvant da trusselen om slike angrep ble borte ved murens fall, forklarer tjenestemenn i Hawaiis katastrofeberedskap.

Gerry Silva mener myndighetene må informere bedre om hva et eventuelt angrep betyr. Foto: AP

I tillegg til sirenene vil beboere og turister få advarsler via blinkende lys. Det skal også lese opp meldinger på TV og radio som forteller at folk har mindre en tjue minutter på seg til å søke ly. Beskjeden er at man skal komme seg i hus og vente på videre instruksjon, men mange mener de må få vite mer.

Etterlyser informasjon

– Skal jeg prøve å finne et tilfluktsrom? Skal jeg søke opp i høyden? Hoppe i havet? Ikke vet jeg, sier Justine Espiritu på Honolulu til AP.

– Skal jeg hoppe i havet? Justine Espiritu etterlyser mer informasjon om hva de skal gjøre når alarmen går. Foto: AP

Gerry Silva mener også at det myndighetene må informere bedre.

– Ved naturkatastrofer har du mer tid, men ved et atomangrep må du ta en beslutning på noen få minutter. Du må vite hva du skal gjøre, sier han.

Heretter skal Hawaii gjennomføre slike tester den første fredagen i hver måned.