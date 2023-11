Netanyahu: Israelske styrker er inne i Gaza by

Ifølge talsmann for det israelske forsvaret (IDF) Daniel Hagari omringer israelske soldater den sentrale byen nord på Gazastripen.

Statsminister Benjamin Netanyahu har også uttalt seg om situasjonen.

– Kampen er på det mest intense. Vi har hatt stor suksess og har passert utkanten av Gaza by. Vi rykker fram, heter det i en uttalelse fra statsministerkontoret torsdag ettermiddag.

Noen timere senere kom beskjeden om at de israelsek styrkene hadde omringet byen.

Det israelske forsvaret (IDF) hevder at Hamas-soldater foretar såkalte «hit and run»-angrep, at de dukker opp fra tunnelåpninger, hus og leiligheter, skyter mot de israelske styrkene og forsvinner igjen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Opplysningene om taktikken til Hamas-krigerne er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Ifølge IDF har rundt 20 soldater mistet livet siden bakkeoperasjonen startet, to av dem skal ha blitt drept i dag. Tapstallene for Hamas er ikke kjent.

Angrep fra Libanon

Gazastripen ligger sør for Israel. Men også nord i Israel har det vært angrep og trefninger i torsdag.

Hamas' væpnede fløy i Libanon opplyser på meldingstjenesten Telegram at de har skutt 12 raketter mot byen Kiryat Shmona.

Samtidig skal den libanesiske militsen Hizbollah ha avfyrt raketter mot 19 forskjellige mål på den israelske siden av grensen mellom Israel og Libanon. Blant dem militære installasjoner, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Det israelske forsvaret har ifølge egne opplysninger svart med å angripe infrastruktur, et militært hovedkvarter, rakettoppskytingsstillinger, våpenlagre og militæranlegg på libanesisk side.

Alvorlig risiko for folkemord

Samtidig advarer en gruppe FN-eksperter om at palestinske befolkningen på Gazastripen er utsatt for en «alvorlig risiko for folkemord».

– Tiden er i ferd med å løpe ut for å unngå folkemord og en humanitær katastrofe på Gaza, heter det i en uttalelse fra flere av FNs spesialrapportører.

Uttalelsen ble offentliggjort torsdag ettermiddag. En av dem som står bak er FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese. Spesialrapportørene er ulønnede og uavhengige, men er gitt et mandat av FNs menneskerettsråd.

– Det er på tide å handle. Israels allierte har også et ansvar og må handle nå for å hindre den katastrofale linjen landet har lagt seg på, skriver de videre.

FNs folkemordkonvensjon lister opp flere handlinger som hver for seg utgjør folkemord dersom de er begått med hensikt om helt eller delvis å ødelegge «en nasjon, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan».

Handlingene som er listet opp inkluderer drap, fysisk og psykisk skade, forhindring av fødsler, fjerning av barn og å utsette en gruppe for levevilkår som bidrar til dens fysiske ødeleggelse.

– Situasjonen i Gaza har nådd et katastrofalt vippepunkt, advarer ekspertene.

De krever nå en humanitær våpenhvile for å sikre at nødhjelp kommer inn til Gazastripen.

Ifølge spesialrapportørene er det et prekært behov for mat, vann, medisin, brensel og nødvendige forsyninger. De advarer også mot en overhengende helsefare i den beleirede enklaven.

Flammene tok tak etter et angrep mot Gaza by mandag 30. oktober. Foto: STRINGER / Reuters

WHO-sjefen bruker ordet «forferdelig»

Sjefen i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus gjentok på en pressekonferanse sin innstendige oppfordring til Israel om en stans i bombingen av Gazastripen.

– 23 sykehus i Gaza by og det nordlige Gaza har fått ordre om å flytte ut alle sine pasienter. En tvangsevakuering under de rådende forhold vil sette livet til hundrevis av pasienter i fare, sa Tedros.

WHO-sjefen sa at det er om lag 21.000 skadde til sammen i Israel og Gaza og 1,4 millioner fordrevne på Gazastripen.

– Vi har ikke lenger ord for å beskrive det forferdelige som utspiller seg på Gaza, sa Tedros.

Skoler ødelagt av bomberegn

FN opplyser at fire skoler som de driver på Gazastripen, hvor flere tusen sivile har søkt tilflukt er ødelagt som følge av den intense bombingen de siste dagene. Det skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

En av skolene skal ligge i flyktningleiren Jabalia, som de to siste dagene har vært utsatt for massive angrep. En annen av skolene ligger i flyktningleiren Bureij. Jabalia ligger nord på Gazastripen, mens Bureij ligger midt på den 4 mil lange landstripen.

På et pressemøte sa Benjamin Netanyahu at det ikke er tatt noen beslutning om å overføre drivstoff til Gazastripen. Sykehus og helseklinikker på Gazastripen drives nå av aggregater og lagrene av drivstoff nærmer seg slutten, ifølge leger, sykehussjefer og FN-organisasjoner.

Amerikanske statsborgere ute

I dag fikk 21 skadde personer og 344 personer med dobbelt statsborgerskap slippe ut fra det beleirede området i dag. 74 av dem skal være israel-amerikanere ifølge USAs president Joe Biden.