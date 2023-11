FN: – Angrepene mot flyktningleir kan være krigsforbrytelser

FNs Menneskerettighetskontor bruker harde ord om angrepene på X/tidligere Twitter.

– Vi er alvorlig bekymret for at angrepene mot Jabalia-flyktningleir er uproporsjonale angrep som kan kalles krigsforbrytelser. Vi tenker spesielt på det høye antallet sivile ofre og skadeomfanget etter luftangrepene fra Israel.

Foto: Skjermdump fra X

TV-kanalen Al Jazeera har publisert en video som viser store ødeleggelser etter dagens angrep. Flyktningleiren ble også utsatt for luftangrep tirsdag, 31. oktober.

Ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene på Gazatripa er flere titalls mennesker drept i dagens angrep.

Hjelpearbeidere sier ifølge nyhetsbyrået AFP at hele familier skal være drept i angrepet onsdag.

I en video NRK publiserer ser vi en mann som holder opp med liste med navn, og sier 15 nære familiemedlemmer er drept.

FNs generalsekretær fordømmer angrepene mot flyktningleiren Jabalia, både tirsdag og onsdag.

Slik så det ut i Jabalia-flyktningleir etter angrepet onsdag 1. november. Foto: STRINGER / Reuters

Angrepet to dager på rad

Også i går ble flyktningleiren Jabalia angrepet fra lufta, den største flyktningleiren på Gazastripen. Nyhetskanalen AFP meldte da om minst 47 drepte og flere hundre sårede.

I går bekreftet det israelske forsvaret (IDF) at de sto bak luftangrepet mot leiren Jabalia, og de sa i en uttalelse at målet med angrepet da var å ramme en høytstående Hamas-offiser.

Ingen har så langt tatt på seg ansvar for angrepet i dag.

Oppvokst i Jabalia-leiren

NRK har vært i kontakt med Yousef Hammash som jobber som hjelpearbeider for Flyktninghjelpen inne på Gazastripa. Han er selv vokst opp i Jabalia-leiren og sier angrepet tirsdag skjedde i hjertet av leiren.

– Hele familien min, faren min, bestefaren min og jeg har bodd i Jabalia-leiren hele livet vårt, sier han til NRK.

Selv flyktet han sørover sammen med kone og barn før angrepene tirsdag og onsdag. Slik beskriver han leiren der han vokst opp:

– Jabalia er en betongblokk. Husene er tett inntil hverandre, veiene er mindre enn en halvmeter brede. Stedet de bombet er hjertet av leiren, midt i leiren. De fleste vet at Gaza er et av de tettest befolkede stedene på jorda. Jabalia og området som ble bombet er det tettest befolkede stedet i Gaza, sier Hammash.

Verifiserte bilder

Redaksjonen Faktisk Verifiserbar, som består av journalister fra flere norske mediehus har sjekket at bildene vi publiserer fra Telegram i denne saken stemmer med stedet.

Bildet viser ødeleggelsene etter luftangrep onsdag 1. november. Bildet er verifisert av Faktisk.no. Foto: Telegram

De skriver «Bildene samsvarer med innholdet til de arabiske TV-kanalene på deres direktesendinger onsdag klokka 12. Hendelsen har skjedd i flyktningleiren og bildene viser stedet. Vi jobber med å verifisere akkurat lokasjonen i flyktningleiren.»

Bedt om å dra sørover

Jabalia ligger i utkanten av Gaza by, på den nordlige delen av Gazastripen, som Israel har forsøkt å tømme for innbyggere i forkant av bakkeinvasjonen. Hundretusener av palestinere har likevel blitt værende i sine hjem i Gaza by.

De siste dagene er det kommet meldinger om at israelske styrker forsøker å beleire Gaza by, samt sperre veien sørover slik at det blir umulig å reise mellom den nordlige og sørlige delen av Gazastripen.