Tidligere israelske statsministre ber Netanyahu gå av

Kritikerne mener at nasjonen ikke kan vente til krigen mot Hamas er over.

Flere mener at statsministeren må gå av nå.

Benjamin Netanyahu blir kritisert fordi landet ble tatt fullstendig på senga da Hamas-terrorister angrep 7. oktober. Mange er også sinte for håndteringen etterpå.

Det som provoserer er at statsministeren i et innlegg på sosiale medier natt til søndag skjøv forsvaret og sikkerhetstjenesten foran seg.

Først ni timer senere ble innlegget trukket tilbake og en presset Netanyahu kom med en beklagelse.

Olmert: – Netanyahu er ferdig

Den mest ramsalte kritikken kommer fra Ehud Olmert som var statsminister i Israel fra 2006 til 2009.

Til India Today sier Olmert at det er Netanyahus arroganse som førte til at Hamas kunne gjennomføre terrorangrepet 7. oktober.

– Netanyahu er historie, han er ferdig, sier Olmert til tyske Deutsche Welle.

Ehud Olmert, statsminister fra 2006 til 2009. Foto: POOL / Reuters

Olmert sier at palestinerne må ha rett til selvbestemmelse.

– Vi ønsker ikke å invadere. Vi ønsker ikke å okkupere Gaza. Det vi ønsker er å finne terroristene fra Hamas som stod bak det forferdelige angrepet, sier Olmert.

Ehud Barak var statsminister fra 1999 til 2001. Før det var han en respektert general. Barak var leder for det israelske arbeiderpartiet fram til 2011.

Barak: – Stoler ikke på Netanyahu

Barak er enig med politikere og militære som krever at Benjamin Netanyahu bør gå av.

– Israel må finne en måte å erstatte ham på som leder av regjeringen.

– Når du har ansvar for den største fadesen i nasjonens historie, kan du ikke klare å få tilbake tilliten fra et slikt bunnivå.

Ehud Barak, statsminister fra 1999–2001 og leder av Arbeiderpartiet til 2011. Foto: JACK GUEZ / AFP

– Jeg tror ikke folk stoler på at Netanyahu kan lede nasjonen med den byrden som hviler på ham etter det voldsomme som skjedde på hans vakt, sier Barak til The Guardian.

– Innbyggerne stoler ikke på dagens ledelse, sier Barak.

– Det som skjedde var ignoranse og feil på flere nivåer. Det er helt sikkert at israelere har mistet troen på forsvaret og på politikerne, sier den tidligere statsministeren.

Benjamin Netanyahu ble omfavnet av Joe Biden da den amerikanske presidenten besøkte Israel. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Har bygget sin karriere på trygghet

Benjamin Netanyahu har bygget sin politiske karriere på at han som tidligere elitesoldat var rett mann til å gi landet sikkerhet og innbyggerne trygghet.

Samtidig var han de siste månedene før krigen blitt stadig mer kontroversiell i Israel, skriver Reuters.

Etter valgseieren i fjor høst dannet han den mest ytterliggående regjeringen Israel har hatt.

Hans koalisjon av ultranasjonalistiske og ultrareligiøse partier har prøvd å drive gjennom er reform av rettssystemet som splittet landet og førte til store demonstrasjoner.

Titusener demonstrerte i gatene mot reformen og militære advarte statsministeren om at splittelsen var en fare for Israel.

Vil vente til etter krigen

Selv har Netanyahu nesten ikke kommentert kravene om hans avgang.

I en tale 25. oktober sa han at vet hans ansvar må bli vurdert, men mener at det ikke bør skje før etter at krigen er over.

– Som statsminister er jeg ansvarlig for å sikre vårt lands fremtid. Nå er min rolle å lede Israel til en knusende seier over våre fiender, sa han ifølge Jerusalem Post.

En av de som støtter statsministeren er Danny Danon. Han er medlem av Netanyahus Likud-parti og tidligere FN-ambassadør.

Til Reuters sier han at utfallet av den pågående krigen vil avgjøre Netanyahus fremtid.

– Jeg er ikke redd for meningsmålinger. Jeg er bekymret over at vi må levere resultater og jeg tror at Netanyahu og regjeringen må levere, sier Danon.

General: – Tror han er over Gud

Kritikken mot Netanyahu kommer også fra høytstående militære.

General Dan Halutz har lang fartstid i det israelske luftforsvaret.

Dan Halutz, tidligere general og stabssjef. Foto: HRVOJE POLAN / AFP

Han og likesinnede forventet at Netanyahu skulle ta fullt ansvar etter fadesen da 1000 Hamas-terrorister kom seg langt inn i Israel 7. oktober.

– Det er bedre folk som kan styre landet. Jeg mener Netanyahu bør ga av nå, sier den pensjonerte generalen til The Guardian.

– Han tror han er over Gud, han tror at han er Israels frelser. Men det er motsatt, han er Israels ødelegger, sier Dan Halutz.

– Det er ulike meninger, men jeg er sikker på at over halvparten av folk er enig med meg, sier han.

Israelske soldater i kibbutz Kissufim, et av stedene som ble angrepet 7. oktober. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Etterretningsoffiser: – Ingen rollemodell

Generalen er overrasket over at Netanyahu velger å bombe Hamas i stedet for å forsøke å forhandle om å få frigitt gislene.

– Ett minutt etter at angrepene startet i Gaza, tenkte Netanyahu på sin egen fremtid istedenfor å tenke på folket, mener den tidligere generalen.

– Hvem som helst i Israel forstår at å få frigitt gislene bør ha førsteprioritet, sier Dan Halutz.

I Jerusalem oppsøker folk stedet der alle gislene som ble bortført av Hamas er representert med lys og bilder. Foto: Mahmoud Illean / AP

80 prosent: Netanyahus skyld

Penina Sella har mange med seg i synet på statsministeren.

Jerusalem Post skriver at en meningsmåling viser at hele 94 prosent av israelere mener at regjeringen har skylden for sikkerhetsfadesen som gjorde at landet ble angrepet av Hamas-terrorister 7. oktober.

Vox.com skriver at en undersøkelse viser at 80 prosent mener at det er Netanyahu personlig som har skyld i at Hamas sitt angrep ikke ble stanset.