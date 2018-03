Netanyahu i nye politiavhør

Dette er andre gang Netanyahu har blitt avhørt om anklagene. Også Netanyahus kone Sara Netanyahu og sønn Yair Netanyahu ble avhørt.

Politiet har i over ett år etterforsket ekteparet for korrupsjon og konkluderte i midten av februar med at den israelske statsministeren bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

Netanyahus medierådgiver Nir Hefetz har inngått en avtale med påtalemyndigheten. Foto: JACK GUEZ / AFP

Skal ha tatt imot bestikkelser

Ifølge politiet har Netanyahu og hans familie blant annet tatt imot bestikkelser til en verdi av over 2,2 millioner kroner fra Hollywood-produsenten Arnon Milchan og den styrtrike australieren James Packer.

Netanyahus mangeårige medierådgiver Nir Hefetz har inngått en avtale med påtalemyndigheten i korrupsjonssaken mot Netanyahu.

Hefetz er tiltalt for forsøk på å bestikke en dommer for å få ham til å droppe korrupsjonssaken mot statsministerens kone, Sara Netanyahu.

Hefetz skal angivelig gi politiet opptak av Netanyahu og hans kone Sara i bytte mot full immunitet i saken.

Shlomo Filber har bidratt til Netanyahus valgkamper og ledet tidligere Kommunikasjonsdepartementet. Foto: STRINGER / Reuters

Inngått avtale med påtalemyndigheten

Også en annen nær medarbeider, Shlomo Filber, har inngått en avtale med påtalemyndigheten.

Shlomo Filber har bidratt til Netanyahus valgkamper og ledet inntil nylig Kommunikasjonsdepartementet.

I israelsk media er han kalt «Black Box» fordi han holdt på alle Netanyahus hemmeligheter.