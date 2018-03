Hva saken gjelder: Politiet etterforsker om Netanyahu har gjort en avtale med det store telekommunikasjonsselskapet Bezeq. Det skulle få bedre rammebetingelser. I motytelse skulle de gi positiv dekning av Netanyahu på det populære nettstedet Walla som selskapet eier. Politiet omtaler dette som «Sak 4000».

Hvorfor dette er viktig: Netanyahu har dominert israelsk politikk i flere tiår. Netanyahu har sittet nest lengst som statsminister i landets historie. Samtidig står Israel overfor store og langsiktig utfordringer knyttet til Syria-krigen og Irans tilstedeværelse der, samt den uløste konflikten med palestinerne.

SNAKKER: Tidligere medarbeider Shlomo Filber (t.v.) snakker nå til politiet. Han står selv overfor en tiltale i samme sak. Foto: STRINGER / Reuters

Det som gjør denne saken annerledes: Det er en av hans nærmeste støttespillere gjennom en årrekke, Shlomo Filber, som nå vitner til politiet. Filber har bidratt til Netanyahus valgkamper og ledet inntil nylig Kommunikasjonsdepartementet. I israelsk media er han kalt «Black Box» fordi han holdt på alle Netanyahus hemmeligheter.

De andre sakene: Denne saken kommer i tillegg til to andre saker hvor politiet mener de allerede har nok bevis for en tiltale. En av disse er også knyttet til media, men der med to av landets største aviser involvert. Den andre dreier seg om at Netanyahu skal ha fått dyre gaver av en israelsk Hollywood-produsent og australsk forretningsmann. Han har vært avhørt åtte ganger siden i fjor.

AVVISER: Netanyahu avviser alle påstandene som er rettet mot ham. Foto: NIR ELIAS / Reuters

Hva sier Netanyahu: Netanyahu nekter for å ha gjort noe galt. Han sier i en uttalelse at alle beslutninger har vært åpne og kontrollerte i saken som gjelder telekommunikasjonsselskapet Bezeq. Han har også avvist påstandene fra politiet i de to andre sakene. I en tale lovet han å fortsette å lede landet.

Gangen videre: Israels statsadvokat Avichai Mendelblit bestemmer om det skal tas ut formell tiltale. Alle de tre sakene kommer til å bli vurdert samlet. Det vil ventelig ta flere måneder før den beslutningen blir tatt. Først da starter en eventuell rettssak.

Hva skjer hvis det tas ut tiltale: I henhold til israelsk lov, er ikke Netanyahu tvunget til å gå av om det tas ut tiltale. Det skjer ikke før han eventuelt kjennes skyldig. Men det kan bli politisk urolig lenge før den tid. Noen israelske aviser spør seg om Netanyahus tid allerede er over.