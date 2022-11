Representantenes hus er ikke avgjort enda, men der ser det ut til å helle klart i Republikanernes (R) favør.

Representantenes hus 2022 Det er 435 representanter i Representantenes hus. Av disse er alle på valg. Demokratene har 166 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 183 representanter. Republikanerene har 190 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 203 representanter. 49 representanter er usikre. 166 190 Demokratene Avgjort 183 forventa Republikanerne Avgjort 203 forventa Flertall Det er 435 representanter i Representantenes hus. Av disse er alle på valg. Demokratene har 166 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 183 representanter. Republikanerene har 190 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 203 representanter. 49 representanter er usikre. 166 190 Demokratene Avgjort 183 forventa Republikanerne Avgjort 203 forventa Flertall Det er 435 representanter i Representantenes hus. Av disse er alle på valg. Demokratene har 166 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 183 representanter. Republikanerene har 190 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 203 representanter. 49 representanter er usikre. 166 190 Demokratene Avgjort 183 forventa Republikanerne Avgjort 203 forventa Flertall

I Senatet er det langt jevnere. Der gjenstår det kun en håndfull plasser å telle opp.

Senatet 2022 Det er 100 senatorer i Senatet. Av disse er 36 på valg. Demokratene har 48 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 46 senatorer. Republikanerene har 47 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 47 senatorer. 7 senatorer er usikre. 48 47 Demokratene Avgjort 46 forventa Republikanerne Avgjort 47 forventa Flertall Det er 100 senatorer i Senatet. Av disse er 36 på valg. Demokratene har 48 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 46 senatorer. Republikanerene har 47 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 47 senatorer. 7 senatorer er usikre. 48 47 Demokratene Avgjort 46 forventa Republikanerne Avgjort 47 forventa Flertall Det er 100 senatorer i Senatet. Av disse er 36 på valg. Demokratene har 48 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 46 senatorer. Republikanerene har 47 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 47 senatorer. 7 senatorer er usikre. 48 47 Demokratene Avgjort 46 forventa Republikanerne Avgjort 47 forventa Flertall

Spenning knyttet til disse statene

På forhånd var det knyttet mest spenning til de delstatene president Joe Biden klarte å ta fra Donald Trump i 2020:

Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

I tillegg var det mye spenning knyttet til delstatene Nevada og Ohio.

Av disse delstatene er det kun i Ohio og Pennsylvania at senatsvalget er avgjort. I Ohio har republikanske JD Vance stukket av med seieren.

Nåværende viseguvernør John Fetterman (D) blir Pennsylvanias nye senator, melder NBC. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

I Pennsylvania er det demokratiske John Fetterman som har vunnet, melder NBC.

Bedre enn ventet for demokratene

Selv om Demokratene kan miste kontroll over begge hus i Kongressen, har de gjort det bedre enn ventet.

På forhånd spådde mange eksperter at demokratene ville tape flertallet i Representantenes hus med stor margin, og at det kunne holde hardt å beholde flertallet i Senatet.

Demokratene selv fryktet at de kunne tape så mange som 20 mandater i Representantenes hus.

Men da opptellingen var godt i gang og nærmest ferdig i en rekke stater i 6-tiden norsk tid, hadde demokratene holdt på en rekke senatorer og representanter i Kongressen som de var redd for å miste.

Trump jubler

Selv om resultatet ser ut til å bli dårligere enn ventet, er det republikanerne som gjør det best.

Onsdag morgen holdt tidligere president Donald Trump en tale fra sitt hjem i Mar-a-Lago i Florida.

– Tallene er fantastiske så langt, sier Trump.

Tidligere president Donald Trump, snakker til tilhengere under mellomvalget i USA. Du trenger javascript for å se video. Tidligere president Donald Trump, snakker til tilhengere under mellomvalget i USA.

Tirsdag varslet 76-åringen at han vil komme med en «stor nyhet» etter valget. Mange tror han vil kunngjøre at han stiller til presidentvalget i 2024.

Trump hyllet blant annet resultatet i den tidligere vippestaten Florida. Der har guvernør Ron DeSantis (R) blitt gjenvalgt med nesten 20 prosent margin.

Ron DeSantis og sønnen feirer seier i mellomvalget til guvernørposten i Florida. Foto: Rebecca Blackwell / AP

DeSantis kan bli en utfordrer for Trump i nominasjonskampen til presidentvalget i Det republikanske partiet.

Trump advarte i går DeSantis mot å stille:

– Da vil jeg avsløre en del ting om ham (DeSantis, red.) som setter ham i et veldig dårlig lys.

Også Trumps motkandidat i primærvalget i 2016, Marco Rubio (R) har gjort et godt valg. Han sikret sin plass i Senatet med over 16 prosent margin.

Nevada og Georgia ser ut til å avgjøre senatsvalget

Hvem som får flertallet i Senatet i USA avhenger trolig av hvem som vinner valgene i Nevada og Georgia, Det skriver New York Times klokken 06.40.

Avisen anslår at hvert av partiene har sikret seg 49 plasser i Senatet. Dermed må Republikanerne vinne begge de to gjenstående delstatene for å få flertall.

Vinner Demokratene en av dem, får partiene like mange senatorer. Da sikrer visepresident Kamala Harris flertall for Demokratene.

I Nevada er under halvparten av stemmene talt, og staten kan vippe begge veier.

De sittende demokratiske senatorene for Georgia, Raphael Warnock (til høyre) og Jon Ossoff (til venstre). Foto: Michael M. Santiago / AFP

I Georgia er det nesten dødt løp. Rett før kl. 08.00 norsk tid var nesten 4 millioner stemmer talt.

Kun 30.000 stemmer skiller de to kandidatene, tidligere prest Raphael Warnock (D) og tidligere amerikansk fotballspiller Herschel Walker (R).

Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, må det gjøres et nytt valg.

I 2020 var det også valget i Georgia som avgjorde om demokratene fikk kontroll over Kongressen.

Da var det Warnock (D) og den tidligere journalisten Jon Ossoff (D) som overrasket med å vinne begge setene i Senatet.

Ikke bare kontroll over Kongressen som står på spill

I tillegg til foredlingen av mandater i Kongressen, har det blant annet vært guvernørvalg og folkeavstemninger om grunnlovsendringer.

Både i Vermont og i Michigan stemte velgerne for å skrive retten til abort inn i delstatens grunnlov.