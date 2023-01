Fem spørsmål og svar om lederdramaet i Kongressen

Det republikanske partiets favoritt til ledervervet, Kevin McCarthy, har tapt tre stemmerunder med hårfin margin.

Til tross for motstand fra sine mest konservative partifeller, har han lovet å ikke gi seg.

I kveld klokken 18 norsk tid samler medlemmene seg til et nytt forsøk.

Vi har spurt to USA-eksperter: Sofie Høgestøl og Hilde Eliassen Restad, om dramaet som fortsatt utspiller seg.

Drama i avstemning om å bli ny leder i Kongressen – favoritten i trøbbel

Hvor viktig er dette ledervervet?

Lederen av Representantenes hus i Kongressen, eller «Speaker of the House» som det kalles i USA, er den tredje viktigste politiske posisjonen etter presidenten og visepresidenten.

Hvis både presidenten og visepresidenten skulle dø, trekke seg eller bli avsatt, er det leder av Representantenes hus som tar over ledelsen av landet.

Det første de nye representantene må gjøre etter et valg, er å velge ny leder som skal ta de andre i ed. Partiet som har flertall, får også alle komitéleder-vervene, noe som igjen gir dem makt til å bestemme agendaen.

Ved mellomvalget i november fikk Republikanerne flertall i Representantenes hus og overtar nå makten der, mens Demokratene klarte å beholde flertallet i Senatet.

Hilde Eliassen Restad er aktuell med boken «Det amerikanske paradokset» om amerikansk politikk. Foto: Martin Holvik / NRK

Hilde Eliassen Restad er USA-kjenner og førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole.

– Dette er veldig viktig, fordi før de får valgt en leder så blir ingenting gjort. De får ikke tatt nye representanter i ed, og de kommer ikke i gang med arbeidet som gjøres.

– Lederen har kontroll på komitésammensetning og på hvilke lovforslag som skal gjennomgås og eventuelt stemmes over. Vedkommende er også leder for det partiet som har flertallet.

– Så det er to viktige roller, sier Eliassen Restad.

Demokraten Hakeem Jeffries mottok applaus fra partifellene under avstemningene om ny leder av Representantenes hus. Foto: Alex Brandon / AP

Hvor uvanlig var det som hendte i går?

Representantenes hus har valgt leder 127 ganger siden 1789. Bare 14 ganger tidligere har det vært nødvendig med flere avstemninger.

For å bli valgt til leder trenger en lederkandidat støtte fra mer enn halvparten av de 435 representantene. Det betyr støtte fra minst 218.

Hos Demokratene fikk lederkandidat Hakeem Jeffries 212 stemmer – altså støtte fra alle sine partifeller – i alle de tre avstemningsrundene som ble holdt.

Kevin McCarthy, som var Republikanernes mindretallsleder frem til nyttår, fikk i de to første rundene henholdsvis 203 og 202 stemmer. Altså ikke mange nok.

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– De siste 100 årene har partiet som har fått flertall, klart å sette seg ned og finne frem til én kandidat. Så de siste 100 årene har dette bare vært en seremoniell ting, forklarer Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Vanligvis vil nemlig kandidaten fra partiet med flertall ha sikret alle stemmene de trenger på forhånd, ifølge Hilde Eliassen Restad.

– Demokratenes nå avgåtte leder Nancy Pelosi var berømt for at hun aldri la opp til en avstemning over noe hun ikke visste om hun hadde nok stemmer til å vinne, uansett hva det handlet om.

– McCarthy sin utfordring er at siden mellomvalget i 2010, så har det vært en økende andel veldig ekstreme republikanere som har blitt valgt inn i Kongressen. Disse holder på en måte kortene nå, fordi flertallet til Republikanerne er så knapt at mange av disse radikale republikanerne får vetomakt.

– Så Kevin McCarthy må få deres stemme for å vinne. Men det er ikke sikkert at de forhandler i god tro, sier Eliassen Restad.

Avgått leder av Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi viste frem klubben hun har gitt fra seg. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Hva er det som skjer i det Republikanske partiet?

Striden mellom de moderate og radikale republikanerne har pågått siden Barack Obamas tid i presidentvervet, ifølge Eliassen Restad.

Gruppen kaller seg for the Freedom Caucus, eller «Frihetsmøtet», og flere ble valgt inn som medlemmer i Representantenes hus i 2010.

De uttrykte sterk misnøye med den republikanske ledelsen, og ville ikke at Republikanerne i Kongressen skulle samarbeide med den daværende demokratiske administrasjonen.

Den gangen endte det med at lederen for Representantenes hus, John Boehner, måtte gå av. Hans etterfølger, Paul Ryan, valgte å gå ut av politikken etter å ha bakset med de samme problemene.

– Det er en borgerkrig innad i det Republikanske partiet, sier Eliassen Restad.

Lauren Boebert er en av Republikanerne som ikke vil stemme på Kevin McCarthy. Foto: KEVIN DIETSCH / AFP

– Det kommer absolutt ikke til å roe seg. Jeg sa før mellomvalget at for Biden-administrasjonen og Demokratene kunne det være en fordel hvis Republikanerne vant Representantenes hus, fordi de ikke kommer til å klare å styre det på noen god måte.

– Da kan Biden og Demokratene peke på dem og si: «Se på kaoset! Stem på oss i 2024.»

Om de radikale republikanerne ønsker å stemme frem en alternativ kandidat eller bare ydmyke McCarthy, er Eliassen Restad usikker på. Hun mener deres mål ikke er at McCarthy skal endre sin politikk, men heller offentlig ydmykelse.



– McCarthy har gitt disse radikale republikanerne alt de vil ha. Derfor er det jo naturlig å anta at de egentlig ikke er så opptatt av disse forhandlingene. Det handler mer, kanskje, om å ydmyke det republikanske lederskapet.

– Hvis McCarthy trer til side, så kan det selvfølgelig være noen andre som får det til. Da blir det mindre prestisje for de radikale republikanerne.

Republikaneren Kevin McCarthy snakker med partifellen Jim Jordan under avstemningen om ny leder av Representantenes hus. Jordan ble satt opp som motkandidat, men stemte selv på McCarthy. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP

Hva står på spill for Kongressen og USA?

Flertallet i Kongressen kan være på spill, forklarer Sofie Høgestøl.

– På ett vis er dette spennende for Demokratene. Hvis de klarer å få over fire-fem av republikanere på sin side, kan de få flertall i saker. På den andre siden, må president Joe Biden regjere med disse folkene. Han er avhengig av at det er et flertall i Kongressen som kan blant annet kan vedta et budsjett. Det er viktig for landet.

– Så selv om Biden-administrasjonen lo litt i går, er dette også blodig alvor. For det koker ned til om USA har et fungerende statsstyre de neste to årene, forklarer juristen Høgestøl.

I sitt eget parti, har McCarthy bare råd til å miste fire støttespillere, sier hun videre.

– Han brukte julen på å love bort mye til utbryterne. Han lovet å imøtekomme dem på regelendringer, han gjorde politiske innrømmelser, han kom med lovnadene i håp om at de støttet ham.

– Det har ikke fungert. Spørsmålet nå er om han har noe mer å gi når han har gitt nesten alt? sier Sofie Høgestøl.

Den republikanske representanten Tom Emmer lukket døren for pressen etter den tredje avstemningsrunden. Spørsmålet er om partigruppen har forhandlet seg frem til en vinnerformel før den fjerde avstemningsrunden. Foto: Alex Brandon / AP

Hva kommer til å skje i Representantenes hus?

I korte trekk, er det ingen som vet sikkert hva som nå kommer til å skje.

Representantenes hus har ingen verktøy for å løse denne situasjonen enn å holde nye avstemninger til noen har lykkes, ifølge de to ekspertene.

I ettermiddag starter den fjerde avstemningsrunde. Det store spørsmålet er om Republikanerne i løpet av «pausen» har samlet seg.

Flere av McCarthy-motstanderne tilhører den Trump-lojale fløyen i Det republikanske partiet. Få timer før avstemningen skulle starte, kom tidligere president Donald Trump på banen og oppfordret dem til å stille seg bak McCarthy.

– Det som skjedde i går, var et høypolitisk drama. Men det var også en følelse av at ingen har kontroll. Her har de republikanske lederne mistet totalt regi. Hva som skjer nå, er det ingen som vet.

– Jeg tror det store spørsmålet er: har Kevin McCarthy greid å få kustus på partiet sitt? Har han greid å få dem i rekke, eller har han mistet kontrollen totalt sånn at noe helt annet kan skje i dag, sier Sofie Høgestøl.

Himmelen over kongressbygningen før medlemmene i Representantenes hus stemte for tredje gang. Foto: DREW ANGERER / AFP

Hilde Eliassen Restad mener at veien videre i stor grad kommer an på Kevin McCarthys stolthet og personlige ambisjon.

– Jeg vil tro at McCarthy sin strategi er å bare kjøre disse avstemningene igjen og igjen til noen gir opp og han får flertall.

– Hvis det er en ny avstemning i dag og han heller ikke vinner den, så kan man jo lure på hvor mange ganger han ønsker å se ut som en taper, sier Eliassen Restad.

Følg utviklingen i NRKs Nyheter: