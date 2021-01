Navalnyj om fengslingen: – Høyeste grad av lovløshet

Navalnyj ble arrestert da han i går kveld kom til passkontrollen på Sjeremetevo-flyplassen i Moskva. Han ble fraktet til en politistasjon i nærheten. Der ble det i formiddag holdt et rettsmøte.

– Jeg forstår ikke hva som skjer. For ett minutt siden fraktet de meg fra cellen til et møte med advokaten min. Jeg kom hit, og det er et rettsmøte! sier Navalnyj i en video.

Advokaten skal ha fått saksdokumentene rett før møtet.

Regimekritikeren protesterer kraftig mot det som skjedde.

I VARETEKT: Navalnyj ble fraktet fra flyplassen til denne politistasjonen i går kveld. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

– Dette er den høyeste grad av lovløshet, sier Navalnyj.

Han spør hvorfor rettsmøtet blir holdt på en politistasjon, og hevder at myndighetene har revet i stykker og kastet loven som gjelder på dette området.

Mye tyder på at Navalnyj kommer til å bli varetektsfengslet fram til et nytt rettsmøte. Der vil det bli avgjort om en tidligere dom på betinget fengsel skal gjøres om til en reell fengselsstraff. Da risikerer opposisjonspolitikeren å sitte inne i tre og et halvt år.

Navalnyj ble dårlig på et fly fra Sibir til Moskva i august. Etter to døgn ble han fraktet til et sykehus i Berlin for behandling. Vestlige eksperter sier at han ble forgiftet med nervegiften Novitsjok.

Navalnyj anklager det hemmelige russiske politiet FSB for å ha stått bak på ordre fra president Putin. Russiske myndigheter avviser at de har noe med saken å gjøre.

Internasjonal fordømmelse

Fra vestlig side har det kommet hard kritikk mot Russland etter at Navalnyj ble arrestert i går.

– Pågripelsen av Navalnyj er fullstendig uforståelig, og han må løslates umiddelbart, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas.

Aleksej Navalnyj blir pågrepet etter ankomst til Russland

Den britiske utenriksministeren sier at Navalnyj er offer for en forferdelig forbrytelse. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at hun er svært bekymret etter pågripelsen.

Men Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser i dag kritikken.

– Vi burde antakelig tenke på vårt omdømme, men vi er ikke unge kvinner som skal på ball, sier Lavrov ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Vanskelig sak for Putin

Den russiske presidenten Vladimir Putin sa på sin pressekonferanse i desember at Navalnyj ikke er en viktig person.

Men i går var han tydeligvis så viktig at flyplassen der flyet hans fra Berlin skulle lande, ble stengt. Trafikken ble omdirigert til en annen flyplass i Moskva.

FORBUD: 55 av Navalnyjs tilhengere skal ha blitt arrestert på Vnukovo-flyplassen i går. Foto: Dmitry Serebryakov / AP

Flere hundre av Navalnyjs tilhengere hadde samlet seg for å ønske regimekritikeren velkommen. Mer enn 50 av dem ble arrestert.

Ifølge russiske kommentatorer ville Putin-regimet framstå som svakt hvis det ikke gjorde noe med Navalnyj.

Men ved å fengsle ham, gir myndighetene ham svært mye oppmerksomhet. I tiden framover blir han kanskje den viktigste politiske fangen på den internasjonale arena.

Og han kommer til å bli et tema i de fleste politiske samtaler russiske ledere skal ha med vestlige kollegaer.

Navalnyjs betydning i Russland

I en meningsmåling som det uavhengige Levada-senteret gjennomførte i september, sa 20 prosent av de spurte at de støtter Navalnyj. Men hele 50 prosent var negative.

Mange russere mener at opposisjonspolitikeren er for radikal.

Men måten russiske myndigheter nå behandler ham på, vil føre til større oppmerksomhet. Kanskje vil det også føre til at sympatien øker.

SISTE TIMER SAMMEN: Aleksej Navalnyj og hans kone Julia på flyet fra Berlin til Moskva i går. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Da det for halvannet år siden var valg til nytt bystyre i Moskva, tenkte Navalnyj ut det han kalte «taktisk stemmegivning». Han oppfordret velgerne til å stemme på alle andre kandidater enn dem som representerte regjeringspartiet Forent Russland.

Resultatet ble at Putins støtteparti nesten mistet flertallet i hovedstaden.

I september skal det velges nytt parlament i Russland. Ifølge regimekritikeren er den viktigste politiske oppgaven i tiden som kommer å gjenta suksessen med «taktisk stemmegivning» i det nasjonale valget.